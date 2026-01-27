買對號座卻上不了車 高鐵亂象引發網友抱怨：像難民列車

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

不少返鄉民眾會選擇搭乘高鐵回家，並依需求購買對號座或自由座。不過近日有旅客發文抱怨，明明買了對號座車票，上車時卻被大量人潮卡在車門外，差點錯過班次，貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

不少返鄉民眾會選擇搭乘高鐵回家，並依需求購買對號座或自由座。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard以「買高鐵對號座要上車困難重重」為題發文表示，20日他購買一張從台中北上的高鐵對號座車票，要上車時卻發現車門擠滿乘客，隊伍幾乎停滯不前。眼看車門即將關閉，他情急之下大吼提醒前方加快動作，才順利擠進車廂。

廣告 廣告

原PO表示，自己難以理解，單純進車廂、放好行李並入座，竟能拖延超過一分鐘，導致後方乘客差點無法上車。當時有另一名女乘客直接改從其他車門上車，但因自己攜帶較多行李，又擔心離開原本位置後會錯過班次，只能留在原地等待，讓他感到相當無奈。

貼文曝光後，引發許多網友共鳴，「一堆買自由座的硬擠對號座車廂，真的莫名其妙」、「我之前也是，前面一堆自由座的說沒位置了，我直接大吼：我是有座位的！！！他們才讓我上車」、「台中站會停3分鐘，發現不對勁就趕快換車門，時間一定來得及」、「好好的高鐵被搞得像難民列車一樣」。

更多FTNN新聞網報導

旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」

高鐵為鳳凰颱風改班表！明日採「自由座模式」 雙向每小時各發3班

高鐵每日逾2千空位遭浪費 今日起未提前換票恐搭不上車

