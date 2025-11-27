買就對了！輝達Blackwell賣到缺貨 AI題材ETF硬體軟體全包

財經中心／師瑞德報導

美國就業數據優於預期，搭配12月降息機率突破八成，美股氣勢回溫。中信投信看好AI成長紅利浮現，建議透過科技型ETF參與旺季行情，搭上AI應用爆發與資本支出成長列車。（示意圖／PIXABAY）

美國勞工統計局日前公布的就業數據再度超出市場預期，10月新增非農就業人數表現亮眼，儘管失業率略微上升至3.9%，但初領失業金人數下降，顯示勞動市場仍具韌性，進一步消除了外界對美國經濟陷入衰退的擔憂。隨著聯準會12月啟動降息的機率飆升至逾八成，全球資金氛圍轉向樂觀，美股近期走勢強勁。

中國信託投信指出，在「經濟軟著陸」與「資金寬鬆」的雙重利多支撐下，美股正進入第四季傳統旺季，投資人可透過科技型ETF提前布局，特別是受惠AI發展紅利的成分股，有望成為下一波成長主力。

廣告 廣告

經濟數據韌性高 資金環境轉向寬鬆

中國信託投信分析，根據聯準會最新發布的《褐皮書》，中低收入族群在消費支出上有所收縮，但高收入族群仍維持穩健消費力，對股市構成支撐。根據CME FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會降息將自2025年12月開始啟動，且降息循環可能持續至2026年底，仍有約3至4碼的調降空間。

隨資金寬鬆循環開啟，有利於高成長型科技股的評價修復，資訊科技與通訊服務等產業預估將繼續扮演企業獲利主旋律，在全球資本市場中脫穎而出。

AI應用進入加速部署期 科技資本支出激增

中國信託投信指出，根據麥肯錫最新調查，儘管全球企業AI應用普及率高達88%，但實際達到「成熟部署」階段的企業僅佔7%，顯示AI應用仍處於成長初期，未來數年仍有極大的滲透率與投資空間。

根據摩根大通最新報告指出，為滿足日益增長的AI運算需求，五家全球超大型資料中心業者（包括亞馬遜、微軟、Google等）2025年的資本支出年增率將高達69%，預期2026年前仍將維持強勁成長態勢。相關供應鏈業者、AI晶片設計與資料中心基礎設施受惠明顯。

AI雙引擎驅動：輝達硬體＋谷歌應用

中國信託美國創新科技ETF（009801）經理人王建武指出，AI發展已從初期的「硬體軍備競賽」逐漸進入「應用落地」階段，未來軟體服務商將與晶片製造商並列成為AI生態系雙核心動能。

近期輝達（NVIDIA）公布財報再度優於預期，新一代Blackwell晶片供不應求，顯示全球資料中心對AI算力的需求持續升溫。而Google亦在AI應用領域持續加速，將生成式AI整合至搜尋引擎、雲端服務與AI Agent開發平台，逐步提升商業化變現能力。

009801 ETF目前涵蓋從AI晶片、雲端基礎建設到終端應用的完整產業鏈，有助投資人完整參與AI產業長期成長紅利。

現階段正是美股佈局黃金期

中國信託投信強調，伴隨美國政府政策工具蓄勢待發，加上12月至隔年第一季為美股歷史上的季節性旺季，現階段正是投資人逢低佈局、參與AI創新成長行情的最佳時間點。

特別是在全球進入AI長期升級周期、企業資本支出強勁增長，以及美國進入寬鬆政策循環的多重背景下，投資科技型ETF如009801，將可望成為投資人掌握「科技長牛」的重要資產配置利器。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

騰勢切入人寵保健品市場 瞄準資本布局

純網銀首創！將來銀行推「美股碎股」交易 千元有找入手輝達、微軟

獨家／黃仁勳偷偷來！四平街挑蜜餞被抓包

紅色咖啡入侵？經濟部長龔明鑫：未禁止中資餐飲 代理模式也要查

