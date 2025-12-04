買屋糾紛怨4年！翁登門怒潑汽油 與房仲扭打雙雙送醫

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名75歲游姓男子4年前與包姓房仲因購買房屋發生糾紛，游男昨(4)日晚間提著汽油桶，跑到包男位於新北市新店區住處理論，欲討回代書與服務費，雙方爆發口角，游男火上心頭竟潑灑汽油，包男見狀連忙制止而發生扭打，警方獲報趕抵時，游男感到心臟不適，隨即送往醫院治療，詢後將依傷害、恐嚇及公共危險罪移送偵辦。

新北市警察局新店分局昨晚7時許獲報，民眾稱新店安康路三段1處大樓8樓發生爭吵糾紛，兩名男子扭打成一團，員警迅速趕抵時，發現游姓男子（75歲）與包姓男子（67歲）2人爭吵不休且互相拉扯，急忙將2人拉開隔離，一旁還發現1只汽油桶。

警方介入調查，游男與包男2人於4年前曾因賣買房屋事宜發生糾紛，游男懷疑自己被矇騙而吃虧，多次協調未果下，憤而攜帶汽油桶上門找包男理論，要求對方返還當年的代書費及部分服務費。

2人在包男家門口發生激烈口角執，游男見對方無意還款，當場打開汽油桶蓋準備潑灑汽油之際，遭包男出手制止並將人壓制在地。

而員警到場後，高齡的游男當場表示其心臟不舒服，由救護車送往新店慈濟醫院救治，包男也因扭打過程中肢體多處擦挫傷，一併送醫包紮。後續警方將朝傷害、恐嚇、公共危險等罪嫌偵辦。

