買巴拉圭碳權更貴 政府瞎忙

日前環境部宣布將與巴拉圭啟動碳權合作，這是基於2015年「聯合國氣候變化綱要公約」通過的《巴黎協議》第6條，締約國可選擇自願合作、以實現更具野心調適與減緩目標。台灣雖非減碳締約國，然一如諸多減碳努力，總不落人後。

一個國家千里迢迢、翻山越嶺跑去另個國家執行減碳，主要目的是要讓國內廠商取得由這些減碳可抵減的碳信用，降低在國內繳交碳費的負擔；如此做是認定近在咫尺減1噸，和遠在天邊少排1噸溫室氣體，對人類效益都一樣。在此原則下檢視台灣和巴拉圭碳權合作，真可達此目的？

廣告 廣告

台灣目前規畫協助巴拉圭將燃油巴士改為電動巴士，或在當地植林與再造林。台灣廠商購買來自相關計畫碳權，最高可折抵在國內排放量的5％，且預估這些碳權1噸15至40美元。目前美元兌新台幣31元匯率，廠商如被迫購買來自這些計畫的碳信用，每噸最便宜15美元為新台幣465元，比繳給政府1噸300元高了55％。當然這是在匯率31元的結果，然應無人預期1美元兌新台幣會到20元，湊巧使每噸碳信用價錢和繳給政府的300元相同。

台灣廠商每買1噸合作計畫的碳權，巴國政府就賺了465元新台幣，台灣廠商回頭雖不用再繳1噸300元的碳費，卻無辜每噸多付165元。碳權1噸15美元已是瞎忙一場，遑論1噸40美元！台灣廠商完全未由此種合作降低負擔，何需幫政府促銷合作之碳權？

以植林、再造林方式產生碳權，主要是相中巴拉圭國土面積約為台灣12倍，其中3至4成為森林。台灣國土亦有近6成是森林，政府連台灣森林的盜伐都無法掌握與控制，真可以掌握種在千里遠的巴拉圭高山？買賣雙方全權委託「公正」第三方，必然落得三不管下場。

全球此類認證的「公正」第三方Verra及ProClima，因曾吹噓哥倫比亞碳信用量，使哥國政府少收2.5千萬美元碳稅。此種紛爭不斷，歐盟自2021年部分產業禁用跨國碳信用，避免有品質不良的「幻影信用」，此後如日本和俄羅斯對來自跨國碳信用品質亦有質疑。政府如何向廠商確保，不會買到幻影碳權而無法順利出口？

造林雖是最便宜減碳方式，然地球並沒有如此多空地，以種樹就可降低溫室氣體，人們也就不需為減碳技術傷腦燒錢。又所有合作計畫並非無成本，如要援助台灣碩果僅存的少數邦交國，砍樹才是經濟起飛國或個人需要的援助。（作者為國立台灣大學農業經濟學系退休教授）