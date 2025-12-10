買干貝驚見「橘色稀有品」 業者：千中選一！

民眾買了一盒干貝回家，卻發現其中一顆是橘色的。（圖／Threads@fish8.888888授權提供）





一般干貝都是白色的，不過有民眾買了一盒干貝回家，卻發現其中一顆是橘色的，擔心吃了會有問題，急忙拍下照片回傳給老闆，詢問是不是不能吃，不過老闆除了霸氣直接免單外，也澄清這是扇貝蝦蟹甲殼素吃多了，才會變色比較罕見，一千顆干貝中頂多出現一顆這種赤玉干貝，價格比一般干貝稍高。

一顆顆新鮮的干貝，煎熟外表金黃微焦，讓人看了垂涎三尺，但有民眾買了一盒干貝回家後，卻發現萬白叢中一點橘，七顆干貝裡面，有一顆竟然是橘色的，他擔心這顆橘干貝，吃下肚可能會有問題，急忙拍照回傳詢問店家，這能吃嗎，沒想到業者直接霸氣說免單，因為這位客人撿到寶了。

廣告 廣告

業者古祐誠：「直接免單給他，直接送他吃，那就是吃藻類吃太多，就會變色，吃的比較營養，很少見。」

不過畫面po上網，引發網友熱議，有人開玩笑說，這顏色偏黃，應該是肝不好，還有人說是干貝摻了地瓜圓嗎，不過也有網友解釋，會呈現橘色的干貝並不是什麼公母，也不是壞掉，而是攝取到甲殼素，也就是說這顆扇貝蝦蟹吃多了，業者說其實這是赤玉干貝，一千顆還不一定找得到一顆。

水產業者古祐誠：「（三箱）兩千五百顆左右，（連一顆都找不到），一顆都沒有。」

這一家翻了三箱都找不到，再找另一家店，翻了兩箱七百顆，總算發現兩顆。

水產業者劉建賢：「這個總共我們，剛剛隨便翻個兩箱大概干貝總數七百顆，我們找到兩顆一樣，就像赤玉干貝的部分。」

一般干貝都是白色的，日本人稱這種橘色的干貝為赤玉干貝，因為顏色討喜，有吉祥的意味，通常會在新年的時候食用，價格也比一般干貝高，一顆約多20元左右。

民眾：「橘的好像比較甜，橘色的會比較甜喔，對這就原本的（白干貝）。」

民眾：「其實我覺得都差不多欸，我真的吃不出來有什麼不一樣，以前都是以白色為主，橘色就比較少見。」

這種生食級的干貝，不管是生食或是煎烤，其實都相當美味，但因為稀有獨特，下次餐桌上再出現這種橘干貝，大家可能就搶翻天了。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

控「探索廚房」標生食級卻給「組合貝」廚師急撤立牌

端午必吃粽子！ 最討厭哪配料？ 網：栗子最不搭

實力派好物！美味堂暖湯 從養殖到製程步步講究

