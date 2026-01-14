買年菜注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍

愛買南雅店販售的「菠菜」農藥殘留超標，不符合規定。（圖／翻攝自新北市衛生局官網）





買年菜注意了！新北市衛生局近日抽驗市售春節應景食品，結果發現烏來登山軒食品店的「巴西蘑菇」以及愛買南雅店販售的「菠菜」農藥殘留超標，不符合規定。衛生局已要求業者下架回收，並將案件移送來源廠商所屬衛生局後續處理。

衛生局表示為保障民眾年節飲食安全，此次針對市售春節應景食品、網路購物平臺販售的知名冷凍年菜進行抽檢共200件。品項涵蓋生鮮蔬果及蕈菇、生鮮禽畜肉品、生鮮水產品、加工禽畜與水產品、糖果零食、花生及其製品、澱粉製品、醃製與脫水蔬菜、糖漬鹽漬果實類食品、休閒食品，以及網購冷凍年菜禮盒等。

春節食品抽驗結果

衛生局副局長馬景野指出，本次兩件違規產品分別為「巴西蘑菇」檢出「Carbofuran加保扶0.07 ppm（標準：不得檢出）」；「菠菜」檢出「Fipronil芬普尼0.001 ppm及Fipronilsulfone芬普尼代謝物0.002 ppm，總計0.003 ppm（標準：0.001 ppm）」，皆不符合農藥殘留容許標準，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款，可依同法第44條處以6萬元以上至2億元以下罰鍰。衛生局已要求下架回收，並移送來源廠商所屬衛生局依法處理。

烏來登山軒食品店的「巴西蘑菇」檢出農藥殘留。（圖／翻攝自新北市衛生局官網）

馬景野強調，市面抽驗屬終端監測，真正重點在於從源頭管理農藥使用，包括合法使用、正確施藥及安全採收間隔，需由農業主管機關輔導落實，才能有效降低農藥殘留風險。衛生單位將持續與農政機關合作，加強產地管理，從源頭把關食品安全。

衛生局食品科長楊舒秦也呼籲，民眾選購蔬果時應選擇當季盛產或有良好信譽的商家產品，確保安全。此外，提醒民眾食用前仍應確實清洗蔬果，先以清水浸泡數分鐘後，再以流動水沖洗，有助於去除殘留農藥。

