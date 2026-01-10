買年菜送5000元！量販搶百億商機 200多道年菜創紀錄

【記者莊偉祺／台北報導】馬年春節連假長達9天，每年逾百億年菜商機先開搶！家樂福祭出200多道年菜，包含過年必吃佛跳牆也有寶可夢、三麗鷗款，米其林、必比登名店也納入，期間還能爽拿5000元。

農曆春節將在2月中登場，今年長達9天春節連假也是近5年來最多！家樂福指出，全台年菜成長規模在2024年已突破百億，並且維持近10%成長，搶攻這次年菜商機，更創下通路最多超過200多道年菜，包含實體量販、超市與線上購物、家速配同步開賣。

家樂福表示，這次年菜也推出加碼優惠，包含2月22日前會員專屬單筆購買指定年菜，每滿900元送50元現金折價券，單筆最高送5000元；OPENPOINT則有全站加碼到店取貨滿1000元加贈50點；家速配單筆購買指定年菜，折扣後滿888元，就送免運券1張。

今年在年菜選品上選項也更豐富，其中最吸睛的亮點就屬過年必吃的佛跳牆，品牌一次推出3款IP聯名款，包含2款寶可夢、1款三麗鷗，即日起全台限量發售，吃完還有造型碗可收藏。

過年必吃的佛跳牆，品牌一次推出3款IP聯名款。家樂福提供

這次米其林、必比登推薦餐廳也加入年菜行列，將冷凍技術達到近乎還原店內菜色的標準，今年納入紅豆食府、良品開飯、蔣府宴、北投老爺酒店、一品花雕雞、牛店、鄧師傅、逸湘齋、星胡同、晶華酒店、漢來美食、王品嚴選、龍涎居、千味海鮮、狀元油飯等名店，共超過50道招牌菜以及近15套餐組可選擇。

米其林、必比登推薦餐廳也加入年菜行列。家樂福提供

2月22日前會員專屬單筆購買指定年菜，單筆最高送5000元。家樂福提供

