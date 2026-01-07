「買年貨來桃園」起跑 首波1/9舊城打頭陣、雙主場年貨大街2/6登場

桃市府規劃「買年貨來桃園」系列活動，首波活動由老城區打頭陣，「舊城新浪漫：老城新春篇」將於1月24日至25日在文昌公園熱鬧登場。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節還有1個多月，桃市府規劃「買年貨來桃園」系列活動，首波活動由老城區打頭陣，「舊城新浪漫：老城新春篇」將於1月24日至25日在文昌公園熱鬧登場，年貨大街從2月6日至15日，分別在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場登場。

市長張善政今(7)日於市政會議公布桃園年貨相關活動，今年以「買年貨來桃園」為主軸，整合全市商圈、市場與大型展售資源，邀請民眾在過年前走進桃園，一次購足年節所需。

經發局表示，首波登場的「舊城新浪漫：老城新春篇」市集，以懷舊風華為主題，規劃50攤特色市集 與 復古舞台展演，集結在地老店、文創品牌與節慶美食，民眾於活動期間穿著旗袍、華服或中山裝到場，即可兌換市集消費折扣，現場另設置大型氣墊遊具、YOYO家族帶動跳等親子活動，此外，1月9日至23日民眾於舊城特約店家消費滿300元，即可參加抽獎活動，有機會把復古偉士牌機車、iPhone 等大獎帶回家，預計1月24日、25日下午4點30分公開抽獎。

經發局表示，市府另攜手各大市場與商圈，推出全城串聯的節慶內容，2月4日至22日推出「馬上有福」桃園市場系列活動，規劃線上5折搶購年貨福袋、市場打卡抽獎及消費送加菜金等優惠，全市也將同步發送6萬個桃園專屬馬年紅包袋。

此外，市府亦與桃園市伴手禮協會等單位合作，2月6日至15日在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場舉辦「2026 桃園年貨大街」，活動匯集超過160攤在地金牌好店、10大伴手禮及優質攤商，並有揮毫春聯、消費滿額扭蛋、假日福袋抽獎等，讓市民一次購足年節所需。

