買年貨抽好禮逛市集 霧峰區農會一站式服務陪大家過好年

[Newtalk新聞] 過年氣氛愈來愈濃，家家戶戶開始張羅年貨、準備拜年送禮，台中市霧峰區農會推出「馬耀迎春～陪您過好年」新春活動，讓民眾到農會挑選充滿在地風味的年節農產好禮，還有機會抽中大獎。春節期間，農會推出多項活動，非常適合民眾安排全家大小霧峰走春，來一趟年味豐富的春遊。

霧峰區農會表示，年節送禮，裝進盒裡的不只是好物，更是一份來自霧峰土地的心意與祝福。為滿足民眾年前採買與送禮需求，農會精選多款優質農特產品與年節禮品，為迎接馬年特別推出「迎新春馬年紀念酒」，象徵新的一年馬到成功，極具收藏價值。

針對不同送禮對象，農會也推出多樣化選擇：包括結合霧峰香米與酒粕醬油的「豐禾禮盒」；針對品味人士，則有榮獲國際金牌大獎肯定的「峰賞禮盒酒器組」、「極清組合」清酒，滴滴甘醇。而深受年輕族群喜愛的「米庫奇」與「香米捲」口感酥脆，是過年團聚話家常的最佳零嘴。

為了回饋消費者，農會更祭出「消費滿抽抽大獎」活動，自即日起至 2 月 22 止，於農會大樓一樓農創家超市、四樓台灣農漁業物產館及霧峰農會酒莊購物中心任一地點單筆消費滿 1,000 元，可獲得摸彩券一張，有機會把電視、氣炸鍋等好禮帶回家；酒品消費滿 2,000 元再贈送限量提袋；消費滿 500 元加送新春紅包袋。（※ 提醒您：酒後不開車，安全有保障；未滿十八歲禁止飲酒）

黃景建總幹事表示，為迎接春節到來，農會也規劃一系列熱鬧又應景的活動，春節前夕將於 1 月 31 起在農會前廣場舉辦「農創家市集－新春好農市」，集結在地農民與農創家品牌，展售當季農特與年節特色禮盒，讓民眾逛市集、選好物；當天並有「炊炊蔔糕」農食教育體驗，也從餐桌出發感受節慶文化。

緊接著，2 月 8 日起位於農會六樓的霧峰菇類產學館也將舉辦充滿古早味的「紅菇粿 DIY 手做」活動，結合在地菇類讓民眾在手作之間，把祝福與香氣一起帶回家。體驗活動採線上報名， 民眾可上網https://reurl.cc/gnbo1z 及https://reurl.cc/7bAqb9報名參加。

農會經營的議蘆會館及咖啡廳春節期間不打烊，主廚精心料理多道佳餚，讓民眾在年節時光享受頂極的美味，咖啡廳也隨時為旅人遞上一杯暖手也暖心的咖啡，讓過年不只有熱鬧，還有濃濃的節慶溫暖。訂位專線 04-23338818。

