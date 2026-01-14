買年貨抽百萬電動車！台南「眷村年貨大街」永康開市 銅板價爽抽大獎

記者林昱孜／台南報導

台南眷村年貨大街來了！50元銅板抽百萬電動車。（圖／翻攝畫面）

台南永康區將於本月23日起一連三天舉辦「115年台南眷村年貨嘉年華」，現場匯集近百攤道地眷村美食與特色伴手禮。為了刺激買氣，市府祭出超狂優惠，民眾只要在現場消費滿50元，就有機會抽中百萬Toyota電動車、現金與家電好禮，讓民眾買得開心、抽得過癮。

台南眷村年貨大街來了！50元銅板抽百萬電動車。（圖／翻攝畫面）

今（14）日記者會上，台南市長黃偉哲化身最強推銷員，熱情邀請大家來永康感受「馬年」喜氣。經發局指出，這次年貨大街位於永康探索教育公園旁，不僅好逛、好吃，更結合了「台南購物節」的抽獎活動。消費門檻超低，掃描攤位數位行銷券，每滿50元就送1組抽獎序號，「買越多、中獎機會越高」。

活動時間為1月23日至25日，每天上午10點到晚上9點。現場除了能採買到最對味的臘肉、香腸等眷村年貨，還有豐富的藝文表演重現舊時光。台南購物節活動持續至3月1日，並加碼「週週抽」，獎項包含百萬名車、高級家電及住宿券。想要在年前添好運的民眾，不妨鎖定「台南市市場巡禮」臉書專頁掌握最新資訊，來趟充滿人情味的年貨之旅。

