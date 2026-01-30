買愛馬仕包包小心被員工肉搜 列入黑名單、配貨爭議曝光

頂級奢侈品牌愛馬仕（Hermès）被爆料員工會肉搜客戶，引發熱議。（示意圖／翻攝自Google地圖）

高奢國際精品大牌愛馬仕（Hermès）近期爆出爭議，有國外時尚媒體指出，品牌疑似要求員工對顧客進行身家背景審查，追蹤其住址與社群媒體，分析他們是否具備「社會地位與聲望」，才決定是否售出熱門包款，像是柏金包或凱莉包。

根據外媒《COMPLEX》報導，法國時尚媒體Glitz最新調查，愛馬仕的員工會透過Google搜尋顧客住址，若地址被認定不符合「理想顧客」標準，可能無法讓其購買柏金包或凱莉包等經典款式。另外，員工還會檢視潛顧客的社群帳號、購買歷史等資料，作為背景審查，但以上均未取得顧客同意。

知情人士指出，顧客必須持續在愛馬仕同一間門市購物，且買下品牌高單價的家具，才可能被視為「有資格的」顧客，但若跨多家門市消費，竟可能遭列入黑名單。除此之外，顧客在店內的穿著與行為也會被員工評估，「過於張揚或具攻擊性」的形象恐被認為不適合該品牌。

報導中也透露，顧客僅購買熱門款式而忽略其他經典款的，也有機會遭到員工密切監控；若顧客將購買的包包轉售至網路平台，不只有顧客會被列入黑名單，銷售出該款商品的員工也會遭殃。

事實上，愛馬仕之前就曾因不合理潛規則面臨法律訴訟，2024年有2名來自舊金山的顧客指控愛馬仕操作一套「配貨制度」，控管顧客買柏金包的權利。原告稱，她為了購買柏金包，被員工以話術誘導購買該品牌其他商品，結果仍不保證可以得到想要的包包款式、顏色或尺寸。

此事件再次引發外界對愛馬仕包包銷售模式的討論，及愛馬仕對於顧客篩選與高壓策略是否合理。儘管愛馬仕始終強調，柏金包和凱莉包這類經典包款供應有限，但一連串內幕曝光後，已讓品牌名聲陷入爭議。

