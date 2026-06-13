買房不如等繼承 高雄市房屋贈與繼承筆數逼近買賣筆數

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高雄市房屋贈與及繼承的筆數持續攀高。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕隨著人口老化與少子化，高雄市房屋繼承與贈與的筆數即將追上買賣筆數。

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第1季高雄市住宅移轉共4126筆，其中買賣2017筆、贈與679筆、繼承1205筆，贈與加上繼承共1884筆，佔整體住宅移轉筆數的45.66%，即將追上住宅買賣筆數。

高雄市人口最多鳳山區，今年第1季住宅贈與111筆、繼承236筆，贈與加上繼承合計347筆，佔整體住宅移轉筆數的52.89%；前鎮區也高達50.57%，都超過房屋移轉筆數的一半以上。

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房仲人士分析，近兩年高雄房市交易趨於冷清，加上人口老化與少子化兩大趨勢催化下，贈與及繼承反而成為年輕人取得不動產的重要管道，對於房市買賣更不利；但房屋價值最終取決於地段與生活機能，獲贈或繼承來的住宅，若不符合繼承人的需求，反而更可能輕易出售，對於非菁華區的房價也有負面影響。

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