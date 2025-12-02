買房全靠老本！購屋族9成盼能房貸8成 房仲全聯會籲政府：放寬限貸令

記者陳韋帆／台北報導

王瑞祺表示，多數購屋族仍希望房貸能達8成，呼籲政府放寬限貸令。（圖／記者陳韋帆攝影）

新青安貸引爆的房貸之亂已1年多，央行祭出信用管制讓房市買氣一直處於低潮。房仲全聯會理事長王瑞祺指出，現況銀行放款緊縮與民意背道而馳，高達8成民眾仍有購屋意願，惟受限於貸款卡關，呼籲政府應適度放寬限貸令，避免剛性需求過度累積後造成市場供需失衡。

房仲全聯會市調指出，53%的31-40歲族群近期有購屋計畫，自備款來源73.2%倚賴自有存款；41-50歲族群壓力最沉重，34.2%房貸支出佔家戶所得4成以上。針對限貸令衝擊，31.7%受訪者表示影響很大，僅18.8%無感。此外，63.1%民眾期望貸款成數達8成，83.4%盼3個月內撥款，但現實是銀行審核期已延長至4-6個月，且成數普遍低於8成，與民眾期待落差極大。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，調查顯示8成受訪者仍有購屋意願，剛性需求強勁，而市調結果也顯示，購屋自備款近7成來自存款，賣股買房僅佔1成，顯示台股創高紅利並未轉入房市，股房脫鉤現象顯著。

全聯會智庫總會長林金雄補充，雖有4成四民眾房貸負擔逾收入4成，但主要集中於高房價北部與41歲以上族群，多數民眾房貸佔比仍控制在3成左右，未嚴重排擠生活開銷，整體結構尚屬合理。

王瑞祺認為，政府應順應民意，加速核貸並放寬額度，協助民眾排除購屋障礙，讓交易回歸常軌，避免市場扭曲，若持續以強硬手段阻攔，恐導致需求遞延，待利多浮現時買氣將報復性反彈，屆時供需失衡將更難控管。

