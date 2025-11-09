買房卡關！她在「捷運5分鐘老公寓」和「夢幻新社區」間掙扎：網一句話點醒

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房第一間，永遠最難決定。近日一名30歲網友發文求助，透露自己正面臨兩間總價相近、生活條件截然不同的房屋選擇：一間是屋齡45年的捷運生活圈老公寓；另一間則是僅8年的新社區、環境舒適但交通相對不便，讓他左右為難。

原PO猶豫，如何選擇人生的第一間房屋。（示意圖／unsplash）

該名網友在Dcard上發文表示，看上的第一間為屋齡45年的公寓，總價1500萬、空間約30坪，距離捷運站走路不到5分鐘，周邊商家多、日常生活便利，也有重新裝潢過。但缺點也很明顯，鄰近大多是老舊建築，採光和景觀都不算好，「整體就是老、實用，但不美。」

廣告 廣告

第二間則是8年的新社區，總價1800萬，同為30坪，社區規劃完整、採光好、窗外有綠意景觀，住起來寬敞舒服，「有回家就能放鬆的感覺」。然而該社區距捷運站步行約15分鐘，生活機能不足、周邊店家不多，甚至可能需要買車才能方便外出，「假日附近也會變觀光區，人會變多。」

兩個選項通勤時間相同，但生活體驗完全不同。原PO坦言，自己比較喜歡新社區的環境，「但我媽一直叫我選第一間，說離家近比較好，我現在真的很猶豫。」

貼文曝光後，立刻引發討論，「以增值來說2比較好，以可用空間及公設比選1」、「室內坪數差很多，實際感受看看！公寓如果樓層很高就看能不能忍受爬樓梯」、「看你要住多久，如果之後有規劃去外地的話選1， 如果打算常住的話選2」、「你沒算到裝潢費，還有老屋的鑑價不一定可以貸到8成，也就是1買完後續要準備的現金比較多，2會比較少，也比較有增值空間」

更多FTNN新聞網報導

信義房屋蔡翠燁全力以赴助客戶 獲老客戶好評

高齡化來襲！他問「未來不租老人要租誰」 網點關鍵：市場最終都會平衡

關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉

