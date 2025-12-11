買房只是第一關！裝潢才是大魔王 新手屋主最常掉進去的坑

信義房屋Podcast邀請歐德傢俱設計師楊程凱（中）分享為首購族打造的「裝修避坑指南」。圖／信義房屋

對許多首購族而言，「買房簽約只是開始，真正教人睡不著的，將是後面的裝潢。」歐德傢俱設計師楊程凱走過15年的裝修現場，看過無數新手屋主各種跌坑，因此特別整理出一套「裝修避坑指南」。

首次裝潢的屋主最常的入坑即是「預算有限、需求很多」逼得左右為難、預算大增。一會既想要強大收納，又希望好看到不行。楊程凱指出，裝潢的第一個關鍵其實不是「該怎麼做」，而是「要不要留彈性」。空間預留彈性，日後才不會為了生活變化付出翻修的高昂代價。例如未來多一個小孩、迎來毛孩、生活習慣改變等。

而談到最令人焦慮的裝潢預算，他直言新手最容易「砸錢錯地方」。其實眼前看不到的天花、地板、水電等基礎工程，是絕對不能省、非做不可的項目，一旦日後想要返工，那花費恐怕比第一次裝潢還痛。

不管是北歐風、侘寂風、奶茶風等流行風格，決定品質的永遠不是風格本身，而是材料和工法是否到位。

花大錢買了房，如果因此導致裝修預算吃緊，又想讓家有設計感怎麼辦？楊程凱提出「9比1亮點法則」，把九成預算用在耐看、實用、好維護的地方，剩下的一成打造一個屬於自己的亮點，可能是一面特殊牆面、一盞別緻燈具、或是一個性化獨樹一格的角落。這10％的亮點，往往就是整個空間質感瞬間抓住眼球之處，成為走進家門就讓人記住的「主場景」。

屋主與設計師溝通卡關也是裝潢常碰到的問題，他建議屋主先釐清生活習慣，例如家人作息、回家動線、收納使用方式等，再用圖片建立風格方向。像楊程凱就很會用「情境式想像」協助屋主，他舉例，想像下班打開門後的第一步，玄關需要哪些收納與機能。這種方式可以避免掉入「看起來很美，實際根本不好用」的陷阱。



