買房圓夢！男竟遭親友狂冷嘲熱諷 過來人揭長輩1心態：想撕爛他們的嘴

生活中心／王文承報導

一名網友分享，自己買房後不僅未獲得肯定，反而頻頻遭到長輩冷嘲熱諷。（示意圖／PIXABAY）

許多人一生努力打拚，最大的夢想莫過於擁有一間能遮風避雨的房子。然而，不少人在圓了購屋夢後，迎來的卻不是祝福，而是親朋好友茶餘飯後的議論與比較。一名網友分享，自己買房後不僅未獲得肯定，反而頻頻遭到長輩冷嘲熱諷，像是「怎麼不選台北市」、「怎麼不買大樓」等酸言酸語，貼文曝光後，引發大批網友共鳴。

一名網友在網路論壇《Dcard》發文表示，身邊不少人看到他人買房，總愛給各種意見，卻從未主動關心一句「需要幫忙嗎？」更別說實際提供金援。原PO感嘆，身邊長輩特別愛比較，小時候比成績、念什麼學校，長大後比薪水與年終，現在輪到買房，又成了新的比較戰場。長輩不斷以酸言酸語評論，甚至抨擊他們買房只是「自我安慰」，讓他感到身心俱疲。

貼文一出，立刻掀起網友熱議，不少人直言心有戚戚焉，「我最近買大樓，一堆長輩就在問，幹嘛不買透天？」、「請爸媽幫忙看台中的大樓，卻被反問為什麼不買透天、住什麼鳥籠，但頭期款全都要我自己存。」、「沒出錢就沒資格指指點點，自己決定就好，再告知長輩就行了」、「一律回他們，差你沒拿給我的那一份，有給我就買得起了。」

更有一名人妻無奈表示，「婆家一堆這種怪物喔！尊重長輩換來的都是酸言酸語，不斷嫌那麼小！那麼貴！那個誰買了2000萬房子有多大多大，以前我400萬買透天，你們1000萬只買大樓？算了！反正你們會很辛苦。以上都沒出一毛錢喔，連家電都不贊助喔，真想撕爛他們的嘴呢」。

