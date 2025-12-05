買房夢比不上名牌包？ 他挨批「臭直男」慘被分手 網勸：放過自己吧





在高房價壓力下，年輕人把「存頭期款」視為人生重要里程碑，但當理財變成習慣後，是否會讓感情中的價值觀出現落差？近日就有一名28歲男子在網路論壇Dcard上分享自己為買房努力存錢，卻因此被女友指責小氣、最後遭到分手的經歷。原PO在文中透露，這段感情令他受創極深，甚至懷疑自己因為過於理性與務實，「是不是真的不配擁有愛情？」貼文一出，引發大批網友熱烈討論。

根據原PO描述，他是典型「工程男」性格，做事講究邏輯、生活規律，沒有不良嗜好，也一直把事業放在首位。由於創業後公司營運逐漸步上軌道，公司去年營業額有5百萬、身上有2百萬現金，他開始計畫存下頭期款，希望在未來能買下一間總價約1400萬元、含車位的房子，因此生活上格外節省，只為加快完成目標。

廣告 廣告

他強調自己雖然省錢，但對另一半始終細心照顧，是典型「德國牧羊犬型」性格，不曾讓女友吃苦。然而在交往過程中，女友卻愈來愈不滿他的務實態度，原PO透露，女友不僅索求十萬的高價禮物，甚至希望每3個月都能出國旅行，由他全額買單。當他委婉拒絕後，卻換來批評與嫌棄，甚至被罵成「沒有女生要的臭直男」，這樣的言語讓他深感受傷，也在分手後久久無法走出情緒。

▼原PO為了買房努力存錢，卻因此被女友指責小氣、最後遭到分手的經歷。（示意圖／取自Pixabay）

文章曝光後，有部分網友認為，原PO的思維過度堅硬，不一定每個人都能接受如此極端務實的生活方式，「很欣賞你是一個有原則的人，但想法很多偏激得反感會活得很辛苦呢」、「整個看下來微微皺眉，寫得內文讓人有壓力，感受到你是稍微極端的人」、「沒有批評的意思但是聽起來蠻自負的，感覺跟世界有些脫軌，不知道是不是因為創業導致沒有同袍，或是想裝，說的話明顯沒有考慮到受眾」。

▼原PO為了買房努力存錢，卻因此被女友指責小氣、最後遭到分手的經歷。（示意圖／取自Pexels）

但另一派網友則替他抱不平，直言這段關係的核心問題並不在原PO，「大致上看下來，你好像沒有錯，是前女友物慾太高吧，但都幾年過去了，放過自己吧」、「我覺得看下來沒什麼問題，只是遇到不適合你的人罷了，早點看開才能更好的迎接下一段感情」、「就當作遇人不淑吧，畢竟不是每個女生都像你前任一樣的價值觀」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



社工、開挖土機好友「買房全靠父母」他年收百萬買不起嘆：翻身好難

4年狂存260萬「買不起房」 理工男放棄抵抗：現在是靠爸年代

年終可領75K！「離職or撐到年底」他猶豫 網意見一面倒