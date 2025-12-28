買房子錯了嗎？黃金、股市2025完勝房市！專家：資金流向已傾斜

記者陳韋帆／台北報導

今年房市急凍，股市、黃金價格卻屢創紀錄，甚至金價還創46年新高。（圖／記者陳韋帆攝影）

信義房屋統計近三年股市、房市、黃金資產價格變化，2025年由黃金奪下最強資產寶座，年初至今漲幅接近7成，創下1979年以來最佳表現。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，相較於黃金與股市的勇猛表現，房市今年受第七波信用管制抑制，一手與二手市場皆出現明顯量縮，房價對比去年第四季僅維持大致持平，呈現「股金齊衝、房市冷盤」的格局。

數據顯示，黃金今年漲幅高達70%，寫下46年來最猛紀錄；股市則受惠AI產業，連續三年漲幅超過20%，年底點數較4月關稅低點反彈逾一萬點。反觀房市，今年第三季房價相較去年第四季近乎持平，且受政策衝擊，中南部價格修正幅度明顯大於北部。

雖不同於2023與2024年三者齊漲的盛況，但今年房市表現顯得一般。曾敬德分析，股市今年再次寫下新高，若投資者撐過4月關稅波動，科技股回報率極高。對比之下，房市在政策抑制後交易量大幅下滑，雖然長期持有滿5年的屋主出售仍有數百萬獲利，但與房市高度連動的營建股，目前仍受制於政策壓力在底部盤整。

曾敬德表示，今年全球貴金屬市場上演罕見大多頭，黃金與白銀全面暴漲，成為市場最大黑馬。而房市在經歷新青安政策帶動的兩年多頭後，目前已進入盤整期，不僅一手市場交易量腰斬，二手市場也回歸自用買盤。這種「資產報酬率位移」的現象，顯示資金正從受管制的房市流向流動性更高、表現更強勁的金融資產。

從房地合一稅收來看，不動產仍具備長期增值效益，但短期獲利空間已遭封鎖。曾敬德強調，今年債券與房市表現相對平淡，反映出資金在通膨與地緣政治風險下，更傾向於黃金等避險資產。對於目前股市創高後的財富效應，是否能轉化為房市動能，仍須視未來央行管制的鬆緊程度而定。

展望未來，黃金與股市的強勢表現將持續吸引市場目光。曾敬德總結，2025年是資產重整的一年，房市在量縮環境下，價格雖然具備韌性但也難以創高，投資者在配置上已明顯向股市與黃金傾斜，房市則回歸剛性需求支撐的穩定盤整格局。

