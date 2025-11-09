買房後竟成全家公敵！兄弟姐妹狂酸「等著看出事」 陰暗小心思被搓破

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房本該是人生的重要里程碑，但對有些人來說，卻成了無法說出口的秘密。近期有網友發文透露，家中兄弟姐妹只有他買房，原以為家人會替他開心，沒想到只要話題提到「房子」，迎來的不是恭喜，而是一連串冷嘲熱諷，甚至連長輩都加入圍攻，讓他無奈直呼：「千萬不要跟兄弟姐妹聊房子。」

買房本該是人生的重要里程碑，但對有些人來說，卻成了無法說出口的秘密。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「千萬別跟兄弟姐妹聊房子」為標題發文，自從買房後，家人對他的態度出現微妙轉變。只要聊到房價或生活開銷，立刻會有人丟話：「開始跌了齁！！」、「利率上調每個月多負擔很大吧」、「上次說你們那棟很多人要賣，應該賣不掉吧」、「工作要保重，別失業了」感覺家人不是替她高興，而是「等著看她出事」。

廣告 廣告

原PO坦言，自己願意背房貸，「當初要買也是憑一個信念，就是我不想對我小孩講：我當初也是從0開始。我現在只會跟價值觀相近的人討論房子，家人那邊完全不提。」

貼文曝光後，一票網友留言表示，「我們也是，四年前我跟我先生在蛋黃區買了成屋自住，婆家那邊知道後都一直唱雖。只要每次有聚在一起吃飯，每次必說...」、「他們是酸葡萄心態見不得人好，只要你覺得開心值得那就夠了。我買房後每天都很開心跟房價漲跌無關，是那種靠自己得到的感覺真好」、「只要買房被自己人或親戚知道之後這些人就開始個個變成精算師、預言家、神算、看空師、風水師、地區發展專家⋯等等的，就是為了要酸你買房而已。」



更多FTNN新聞網報導

關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉

租屋別想有生活品質？「租屋市場」殘忍現實被揭開

買房卡關！她在「捷運5分鐘老公寓」和「夢幻新社區」間掙扎：網一句話點醒

