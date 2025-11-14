買房後被親戚狂酸！ 他心寒一句勸：別跟家人分享





在當前房價高漲、買房幾乎成為世代議題的情況下，「有人努力買到房」反而不再是祝賀的理由，而成為親友間微妙的話題引爆點。一名網友近日在網路論壇Dcard上發文感嘆，自己是家中唯一買房的人，卻因此在每次家族聚會中被酸到懷疑人生，「我只是努力為家人爭取安定，為什麼要被這樣對待？」

原PO透露自己在外地工作多年，存夠頭期款後終於貸款買下人生第一間房，原以為能讓爸媽放心，結果從交屋那天開始，聚會氣氛就完全改變。親戚間話題總繞著房貸、利率、生活壓力打轉，「利率上調每月壓力很大吧」、「工作要保重，別失業」。

原PO表示，當初買房是出於一個信念，希望未來不必對孩子說「我當初也是從零開始」，但家人不但沒有祝福，反而得到的卻是冷嘲熱諷，每次聽完都覺得心累，明明只是想分享生活近況，卻被當成炫耀。

貼文曝光後，掀起不少網友共鳴，紛紛留言表示「如果買房後生活品質沒下降，別人只會嫉妒；但若生活變緊，旁人又會覺得自己沒買是對的」、「那是因為你的兄弟姐妹都是魯空、自己沒能力當然會想唱衰你」、「經濟實力好的長輩，會贊助孩子買房，因為他們知道資產保值的重要」、「在沒能力出錢的人眼裡，酸你才能讓他們覺得自己過得不錯」。

不少人也分享自身經驗，「我家知道誰買房都會恭喜、鼓勵，甚至催自己再買一間」、「之前都會想要怎麼回嘴，後來發現自己的人生不用為那種人浪費唇舌，你只要好好過自己的生活，他們自己扛不住內心自卑跟嫉妒的時候，就會自己心裡超難受了」、「單純你手足親友的層級跟你不同，我家這邊如果知道誰又買了房子、地，都只會讚嘆、恭喜，然後敦促自己要再買一間」。

