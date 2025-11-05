買房才有安全感？ 他直言「租房還談什麼生活品質」 網：時代不一樣

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價節節攀升，許多年輕人剛出社會根本買不起房，只能選擇租屋生活。近日，有網友發文，直言「租房跟人家談什麼生活品質？」指出除了房子不能按自己喜好裝潢，連想買家具也怕未來搬家麻煩，還要擔心房東隨時終止合約。對此，有網友認為「你們是不是用很古早時代的經驗判斷現在的租屋狀況啊」、「說買房是安全感，跟說去巴黎吃米其林是生存需求差不多」。

有網友直言「租房跟人家談什麼生活品質？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT房板上發文，表示租屋族房子不是自己的，不能按自己喜好裝潢，他也分享身邊許多租房的朋友，為了方便搬家，家具與家電都只買堪用的，「連想換65吋電視都怕搬家麻煩」。此外，電費、修繕等問題都受房東掌控，還要看房東臉色，擔心對方隨時會請你搬家，讓他質疑「這樣的生活還能談品質嗎？」

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人認同原PO的看法，「說租房有生活品質真的笑死，大概頂多5%剩下95%得過且過」、「不要再說了現在好房客很珍貴」、「你有錢有時間就會有安全感」、「租房本來就沒有生活品質啊」、「租房就一定虧錢的事情啊，通膨漲租金漲水電費漲，房貸繳越久利息越低，一增一減怎樣都是生活品質上升另一個下降」。

但也有另一派網友認為租屋也可以過的舒適，「都市蓋一堆新房，冷氣一定比那種自住n年的新啦」、「搬家跟買什麼程度的家具家電哪有關係，這裡的人會因為未來要換房所以不敢買嗎？」、「現在房東根本賣不到心目中的價錢，有什麼理由會預告你搬家啦」、「你們是不是用很古早時代的經驗判斷現在的租屋狀況啊」、「說買房是安全感，跟說去巴黎吃米其林是生存需求差不多」。

