買房才2年！隔壁新住戶1句話 他哀號：賠了320萬
近期房市買氣轉冷，不少民眾觀望是否該進場，有網友分享自身經歷，他於2024年初以1500萬元購屋，近日卻發現隔壁新住戶以1180萬元成交，兩人購屋價格相差320萬元，讓他聽後心亂如麻，也引發網友討論，有人認為房價原本就在跌，但也有網友指出，同社區的房價本可能因格局、坪數及是否附帶停車位等條件不同而有差異。
一名網友昨匿名在臉書社團「買房知識家」分享，他於2024年初以1500萬元購屋，當時自備款300萬元、貸款1200萬元，近期隔壁搬來新住戶，對方上個月才購入同社區房屋，聊天中得知成交價僅1180萬元，足足比他當初的購屋價格少了320萬元。
原PO忍不住哀號，表示自己才入住約2年，房價卻出現如此落差，這房子的貸款還要繳嗎？並感嘆「玩股票的人賠錢，都沒有去年買房的人賠得多。」
貼文引起網友討論，「明年會更慘，投資客缺錢的人等不下去，就會拋售」、「房價本來就在跌」、「很正常，有人急著賣」、「行情本來就有高有低」、「要不把房子賣了」，另有人好奇，房子到底在哪？竟能在2年內出現如此巨大的價格鬆動，對此原PO並未回應。
不過也有網友指出，同社區的房價本來就可能存在差異，受到格局、坪數，以及是否附帶停車位等因素影響，因此隔壁新住戶的成交價格雖然較低，但未必代表房價大幅下跌，也可能是上述條件不同所致。
更多中時新聞網報導
怕女友吃醋 金度潤見子瑜不敢太開心
蔡小虎發宏願征服北高雙巨蛋
NBA》布朗連8場30＋ 綠軍賞溜馬7連敗
其他人也在看
我34歲靠600間房、年收租近2千萬！專獵壁癌漏水老爛屋，如何挖出「跌過頭」的房子？3大來源公開
本書作者羅右宸從20歲開始踏進臺灣房地產市場，早在2015年就以一本《我25歲，有30間房收租》震撼市場，一舉登上各大新聞媒體的版面，被譽為「臺灣最年輕、最會看房的看屋達人」。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
房市冷颼颼 全台預售屋2025年房價還漲二成 代銷：「K型分化」
房市冷颼颼，但全台預售屋2025年房價還漲二成之多！據內政部實價登錄最新資料顯示，2025年1-10月全台預售住宅成交量年減約72%，但價格上漲近兩成，反映量價背離走勢。信義代銷永續研展組童莉婷協理表示，市場顯現強弱分明的K型分化。展望2026年，童莉婷說，信義代銷預期房市動能將由房貸政策壓抑轉向經濟驅動，但仍需提防市場派建商為求現金落袋，不惜擴大讓利，恐衝擊價格防線。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 2
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 19 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 25
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 46
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 21 小時前 ・ 22
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 9