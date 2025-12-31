買房才2年！隔壁新住戶1句話 他哀號：賠了320萬

近期房市買氣轉冷，不少民眾觀望是否該進場，有網友分享自身經歷，他於2024年初以1500萬元購屋，近日卻發現隔壁新住戶以1180萬元成交，兩人購屋價格相差320萬元，讓他聽後心亂如麻，也引發網友討論，有人認為房價原本就在跌，但也有網友指出，同社區的房價本可能因格局、坪數及是否附帶停車位等條件不同而有差異。

一名網友昨匿名在臉書社團「買房知識家」分享，他於2024年初以1500萬元購屋，當時自備款300萬元、貸款1200萬元，近期隔壁搬來新住戶，對方上個月才購入同社區房屋，聊天中得知成交價僅1180萬元，足足比他當初的購屋價格少了320萬元。

原PO忍不住哀號，表示自己才入住約2年，房價卻出現如此落差，這房子的貸款還要繳嗎？並感嘆「玩股票的人賠錢，都沒有去年買房的人賠得多。」

貼文引起網友討論，「明年會更慘，投資客缺錢的人等不下去，就會拋售」、「房價本來就在跌」、「很正常，有人急著賣」、「行情本來就有高有低」、「要不把房子賣了」，另有人好奇，房子到底在哪？竟能在2年內出現如此巨大的價格鬆動，對此原PO並未回應。

不過也有網友指出，同社區的房價本來就可能存在差異，受到格局、坪數，以及是否附帶停車位等因素影響，因此隔壁新住戶的成交價格雖然較低，但未必代表房價大幅下跌，也可能是上述條件不同所致。

