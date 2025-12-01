買房換了17位仲介「貸款8成全到手」 他揭房仲沒說的真相





「同一間房子，不同房仲講法竟然差這麼多！」新北永和一對夫妻在臉書《賣房知識家》分享買房血淚史。房地產部落客「賣厝阿明」表示，他們在8個月內換了整整17位房仲，才終於找到符合預算的老宅，甚至以單坪42萬元的親民價買下永和40年中古屋，還成功爭取到8成房貸、利率2.49%的優惠貸款，讓網友驚呼：「原來換房仲才是最強議價武器！」

阿明在《賣厝阿明 知識+》粉專分享這對夫妻的買房經驗史，夫妻倆年收入約140萬元，原以為永和房價高不可攀，但開始看房後才發現真正的挑戰是「房仲話術大差異」。他們透露，明明是同一物件，3位房仲卻能講出3種截然不同的故事。有房仲把需要整修的頂加「講成裝潢完好現住屋」，硬是拉高價格；也有房仲瘋狂推銷超出預算的物件，還不時暗示「你們不可能找到更便宜的了」。

房產專家分析，2025年的房市交易量年減近3成，銀行又收緊房貸成數，使得房仲之間競爭前所未見，部分業者為了加快成交，難免會「講自己想講的」。不過買方市場也因此悄悄成形，只要願意多比較、多換人，反而更容易找到願意努力議價的房仲。

阿明表示，這對夫妻還提到一段傻眼經驗：某位房仲堅稱「這種物件不可能再降價」，還要求他們提高預算，結果他們換了一位立場明確、願意實戰議價的專業房仲，短短一週內就談出符合預期的價格。讓他們徹底明白：「房仲不對勁，就用力換！」原來才是現在市場的生存法則。

在貸款策略上，他們避開銀行較不喜歡的套房與短期交易過快的物件，並緊盯實價登錄，確保每個成交案例都是真實且具參考性的。「實價登錄看價格不是重點，重點是看背後細節！」他們會查清楚每個物件是否包含裝潢、是否有頂加、有無車位，避免被房仲以片面數據誤導。

阿明表示，而這樣的謹慎在今年尤其重要。由於央行持續選擇性信用管制，多家銀行的中古屋貸款成數普遍落在7成左右，資金調度稍不注意就可能買不起。該對夫妻能拿到8成房貸、2.49%的利率，在現階段堪稱非常亮眼。

房市盤整期買房秘訣：信房仲不如信自己

這篇買房歷程曝光後，網友留言炸鍋，不少人直呼：「我怎麼沒想到換房仲！」、「難怪我一直買不到，是聽太多房仲的話。」、「房仲真的要碰到會做事的差很多！」房產達人也提醒，現階段買房最重要的不是運氣，而是資訊透明度。若發現房仲話術矛盾、帶看態度消極、或只推特定物件，就應該果斷更換，不要被綁死在單一資訊來源。「房市盤整時期，本來就是買方市場。」專家直言，「願意替你查資料、願意替你議價的房仲，才是真正能帶你成交的人。」

對於還在看房的民眾，專家建議別被房仲「這很快賣掉」或「這是最低價」的話術綁住。行情永遠在變動，但只有真正做功課的人，才有機會買到便宜又安心的房子。正如這對夫妻說的，會換房仲才是最後贏家。

（封面圖／翻攝photoAC）

