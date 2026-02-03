買房看風水 大師揭4招趨吉避凶

國際命理大師潘智航指導年前購屋民眾觀察屋內外的風水格局。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

過年是房屋銷售旺季，中國人重視風水，國際風水命理大師潘智航建議：買房看風水，注意門、主、灶、財位等四大關鍵，注意避開不吉凶煞，便能趨吉避凶、永保安康。

潘智航表示，今年是丙午火馬年，正財位在正南偏東，所以南部仍有一波房產行情。

買房時先觀察門、主、灶、財位四項風水，所謂「門」就是大門不要與別人的大門對沖，若沖到了，便可透過類似貼紅色春聯紙的方式化解。

「主」指的主人的客廳，外面的陽台要避開外牆銳利的壁刀煞，也不要正對別家像藥罐的水塔，風水所說的「藥罐煞」。

「灶」台不對廁所，腸胃才不會有穢氣。「財位」在南方或東南方，可放一些聚寶盆招財。

以他指導風水的仁德新案場浤鼎建設 「墨飛白」為例，潘智航解析，台南自古為王城之地，而仁德正是承接府城龍脈外放之風水樞紐。仁德位台南東南氣口，承接曾文溪水系餘脈，氣場由東入、西聚、南暖、北藏，是典型「藏風聚氣、以和為貴」的福地格局。

墨飛白緊鄰仁義宮，潘智航示，並非偶然落座於此。廟宇能立，必有靈脈；香火能盛，必得地氣。此處正是地方「人和、地靈、氣正」的核心節點，形成一個穩定且長久的信仰能量場。建案風水格局可謂「文武相濟、陰陽平衡」。

潘智航指出，案名也頗富玄機。「墨」者，文氣也，主智慧、學業、思維；「飛白」，二０二六留白生氣，九宮飛星、八白艮卦，為最佳養生文昌位，納氣取財，好運跟著來。

由於坐落於仁德核心氣場，前有開闊明堂，後得地氣承托，左右環抱而不壓迫，是難得的居住型福地，所謂福地福人居。