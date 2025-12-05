買房被收120萬仲介費！網怒「房價漲10倍、制度停在20年前」 必學7招成功砍價
房價飆破千萬、仲介費卻仍沿用20多年前的比例上限，引爆購屋族不滿。一名網友表示，自己購買2000萬元房產，被仲介收取高達120萬元的服務費，讓他相當不滿，掀起外界對「仲介費制度是否早該改革」的討論。
買房族怒喊：仲介費過高
一名購屋族近日在臉書「賣房知識家」社團發文抱怨，表示自己購買2000萬元房產，卻被仲介收取高達120萬元的服務費，讓他相當不能接受。他指出，內政部規定仲介報酬上限為成交價的6%，若以此計算，2000萬房屋的仲介費最高可達120萬，相當於一般上班族2年的薪水。他質疑「當年訂定制度時，房價才200至500萬，如今動輒破千萬，沿用同一比例根本不合理。」
網友提「級距式收費」引爆共鳴
該貼文引發大批購屋族共鳴，房地產部落客「賣厝阿明」在《賣厝阿明 知識+》粉專指出，許多人直呼「仲介費早就該改革」。原PO也提出「級距式收費」構想，包括：1000萬以下維持約3%、1000～2000萬維持3%，但總額不超過50萬、2000～5000萬降為2%，上限80萬、5000萬以上統一2%，並以100萬封頂。此方案獲得大量網友力挺，認為比現行制度更貼近現況，也更能反映服務成本。
消保官：6%是上限而非固定費用 消費者可貨比三家、協商價格
許多網友質疑，高總價物件的仲介費往往動輒多出數十萬，但仲介實際工作內容與處理1000萬房屋相比並沒有差異，直呼「真的說不過去」。對此，消保官說明，目前法規的6%是「上限」而非「固定費用」，消費者可以協商價格，也能貨比三家。然而，多數民眾仍困惑，20多年前房價僅現今三分之一，制度卻未隨房市變動調整，如今房價飆漲，相關費用也跟著倍增，民怨自然高漲。
民眾期待更透明、更合理的收費制度
賣厝阿明分析，這場討論不只是對仲介費金額的不滿，更揭露房市變動與制度更新之間的落差。近年房仲服務內容確實比過去更為完整，包括行銷、法遵、查驗、售後協調等，但在房價暴漲的背景下，報酬也變得更加驚人。部分消費者希望可比照律師費和代書費，改為「級距式」或「明細式」收費，清楚標示每項服務費用；也有人主張應推動「固定費上限」，避免高總價物件出現不合理的百萬元級費用。
在房價早已突破千萬大關的今日，仍使用20多年前的仲介費比例制度，難免引發不滿。這場由網友點燃的討論，反映的是對市場透明度與制度改革的期待，未來如何在保障消費者與支持專業服務間取得平衡，恐將成為房市改革的重點戰場。
房仲服務費怎麼算？有談判空間嗎？
內政部規定，不動產仲介向買賣雙方收取的服務費總額，不得超過成交總價 6%，這是「上限」並非固定比例。然而實務上，多數房仲慣例向賣方收4%、向買方收 1～2%。專家提醒，仍有仲介以「政府規定固定比例」為由向客戶收費，民眾在買賣不動產時務必提高警覺。
依民法規定，仲介服務費屬「居間契約」報酬，只要買賣成立，雙方即須支付費用。這筆費用並不包含在成交價中，而是額外支付；買方通常在成交後付款，賣方則多從履約保證專戶扣除。付款時點可依協議進行，包括兩階段、四階段或全程透過履保專戶完成。
至於仲介費是否能談？專家指出，兩個時機不適合砍價，交易一開始，以及價格已接近談成時，前者易讓仲介失去動力，後者則可能讓仲介覺得「真心換絕情」，導致交易生變。
掌握「7大重點」 爭取較低服務費
1.觀察房市景氣：看仲介店頭布條與態度，區分買方市場或賣方市場，決定談判立場。
2.採「實拿」概念：直接表示「我的總預算就是 X」，服務費讓仲介自行吸收空間，有助降低費用衝擊。
3.物件條件不佳：若房子有瑕疵或較難成交，仲介通常較願意降低服務費以促成買賣。
3.多家一般委託：遇到同一物件由多家房仲銷售，仲介為避免被搶客，更願讓利。
5.月底、年底衝業績：業績壓力大時，讓利空間最大。
6.加盟店較易議價：直營店制度較僵化，加盟店成本自負，通常更願意談。
7.「見面談」提高成交熱度：買賣雙方面對面議價時，仲介為避免前功盡棄，主動讓出部分服務費的機率較高。
