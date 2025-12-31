買房近2年竟現賠320萬？鄰居入手價讓他心死：比股票慘

生活中心／綜合報導

原PO訴苦，去年初以1500萬元購入房產，近期入住的隔壁鄰居，成交價竟僅有1180萬元。（示意圖／PIXABAY）

買房原本是人生喜事，但若發現買在「高點」，恐怕令人開心不起來。一名屋主近日在臉書專頁「當沖勒戒所」發文訴苦，指出自己去年初以1500萬元購入房產，豈料近期入住的隔壁鄰居，成交價竟僅有1180萬元。短短一年多，2屋價差高達320萬元，讓他崩潰直呼「心麻了」，甚至悲觀認為比股票賠錢還慘。

該名屋主發文描述，自己去年初咬牙買下總價1500萬元的房子，當時拿出300萬元自備款，背負了1200萬元的房貸。直到上個月隔壁鄰居買房、近日正式入厝，雙方攀談下才驚覺，鄰居購入同格局的房子僅花費1180萬元。原PO自行計算，認為資產在一年多內帳面價值縮水320萬元，不僅自備款形同蒸發，還倒賠20萬元，不僅大受打擊，更消極表示，「麻了麻了心麻了！那我這房子的貸款還要繳嗎？」悲嘆股票賠錢都沒有去年買房的人賠得多。

PO曝光後，立即在網路上掀起2極論戰。部分網友對房價在一年內出現如此劇烈的跌幅感到驚訝，紛紛詢問建案地點；也有人安慰原PO，房地產市場本就有波動，若是以自住為需求，無需過度在意短期的帳面數字，「自住沒差，跟股票沒賣就不算賠一樣」、「只要不賣就不算虧，住得舒服最重要」。也有網友犀利指出，投資本就有風險，若無法承受波動當初就不該進場，與其抱怨不如調整心態。

另一派理性的網友則扮演「柯南」，分析造成價差的潛在原因。網友指出，房地產定價複雜，不能單看總價，「樓層高低、景觀視野、車位類型（平面或機械）以及裝潢程度，都會造成數百萬的價差」。此外，有人推測鄰居可能剛好遇到前屋主急需資金周轉，屬於「認賠殺出」的特殊個案，建議原PO應詳細查閱內政部實價登錄的細節資訊，確認坪數與條件是否完全一致，切勿因鄰居的一面之詞就陷入恐慌。

