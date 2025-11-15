買房送梯廳？她吃火鍋看電影惹議 專家：公設不能私用

當事人將梯廳改裝為多功能空間，日常用於觀影、用餐與休憩，引發網路熱議。（圖／翻攝自封面新聞）

「梯廳」是建築物中，各樓層樓梯與電梯出口之間的共同走道空間，用於住戶等候與通行，是與專有部分（住家）相連的緩衝區域。未料近日有大陸的博主「小丁妹妹」在社群平台分享其新居裝修 vlog，影片中她將自家門外約20多平方公尺的梯廳改造成可觀影、用餐與休憩的多功能空間，引發網路廣泛熱議。法律與消防專家就表示，此舉已違反相關安全規範。

梯廳經改造後成為聚會空間，當事人表示經過補費、合約註記後即具使用正當性。（圖／翻攝自封面新聞）

《封面新聞》報導，當事人自述，在購屋時即獲售樓處與物業告知該空間可供住戶自行使用，且購屋合約上註明「公設可作私人使用」，她亦補繳4萬餘元人民幣（約新台幣17.6萬元）面積差額，因此認為此次改造合法且具合理性。

廣告 廣告

該住家位於福州某社區，屬一梯一戶設計。當事人表示，小區內不少住戶也將入戶空間改作洗衣房、會客廳、寵物間等使用，因此自行規劃梯廳空間並加以裝修，設置投影設備、牆紙與收納櫃，打造為觀影、用餐及休憩空間，兼顧實用與美觀。

針對網友質疑安全疑慮，她則回應表示，該樓層設有門禁與電梯卡控系統，非住戶無法進入；梯廳通風良好，亦保留消防栓與逃生動線，裝潢家具並未阻礙通行。她認為整體使用情境安全可控，不會對社區其他住戶造成影響。

不過，法律與消防專家對此看法不一。陝西恒達律師事務所合夥人趙良善指出，依據《民法典》第271條與274條，住宅內部的梯廳屬於全體住戶共同所有的公設空間，即使購屋合約註記「私人可用」或有口頭承諾，仍不構成單方佔用的法律依據。

趙良善進一步表示，依據《消防法》第28條，消防疏散通道不得被占用或堵塞，而梯廳正是火災時最關鍵的垂直疏散路徑之一。當事人改造空間、擺放家具與餐飲設備，已實質壓縮通行空間，亦潛藏火災風險。趙良善指出，使用明火烹煮如火鍋、烤肉，加上電器設備接線，皆可能導致火災；此外，裝潢所用牆紙、木製櫃體等材質多為易燃物，若發生意外，恐加速火勢蔓延並造成濃煙聚集，影響逃生與救援效率。

趙良善建議，當事人應立即恢復梯廳的原有通行功能，並依規定向社區管理組織提出使用協議，若經相關住戶共同討論同意，在不妨礙逃生與消防安全的前提下，方可進行可移動式裝飾或短暫使用，並應避免使用明火或高功率電器。目前，該當事人仍持續在社群平台更新裝修進度，並向粉絲開放留言「歡迎來新家做客」。事件也持續在社群與媒體平台引發討論，關於住宅公設空間能否私人改造的爭議，仍待法律與實務層面的進一步釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了

運動會表演出大事！女高中生臉部中箭急送醫 目擊者爆料箭手20次只中2次

82歲母住五星好評養老院！3天哭求兒帶她回家 現實原因曝光