買房過新年！房市有感回溫 １月不動產交易量年增２位數漲幅

業者表示，未來房市變數仍多，若賣方把握市場氣氛，適度讓利才能加速成交，房市買氣也才有緩步回升的機會。（圖／林榮芳攝）

雖近期資本市場氣氛熱絡，房市表現相對保守，呈現「股房背離」的走勢，但今年農曆春節較晚，帶動1月不動產買氣表現，房仲業者統計1月份內部成交量，台灣房屋與永慶房屋分別年增15.5%及25%。

根據台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年1月價量變化，農曆年前各縣市買氣回春，整體月增20.3%，年增幅15.5%，觀察各都表現，本月以新竹月增33.4%最多，七都除雙北外，皆有2位數漲幅。

永慶房產集團內部成交表現，若與去年1月同期相比，全台房市交易量年增25%，台北市年增15%，新北市年增34%，桃園市量增26%，新竹縣市年增30%，台中市量增36%，台南市年增27%，高雄市則量增12%；不過若與去年12月相比，台北與桃園持平，新北微增1%，新竹縣市量增5%，台中月增3%，台南量增6%，高雄則成長2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，由於去年農曆春節落在1月底、2月初，房市交易天數縮減7天，勢必影響房市交易量能。反觀今年1月是完整的月份，工作天數較長，交易量成長也實屬必然。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，在屋主價格放軟的同時，農曆年前小資成家的自住族把握時機，出價也更積極，因此催出買氣，又以中南部低總價區更為明顯。且科技產業持續走旺，年終獎金和股利分配，助長新竹購屋族底氣，使得1月整體交易量放大。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標為94.95點，較前月回升2.32點，指標略有好轉。

張旭嵐指出，投資客下車，自住族上車，市場競爭者減退，新青安族不僅現在貸款順暢，後續2.0版也可望無縫接軌，讓無房首貸族得以安心購屋。

不過她仍提醒，收入負債比仍是銀行核貸關鍵，建議小資家庭購屋「財務規劃從嚴，賞屋心態從寬」，不躁進、不墊腳，才能從從容容賞屋，遊刃有餘地購屋。

展望後市，陳金萍認為，在第七波信用管制持續，加上銀行授信態度仍偏審慎的狀況下，市場交易主力仍以自住與首購族群為核心，回歸市場正常供需，量能難以快速放大。

整體而言，未來房市變數仍多，包括全球政經局勢變化、房市政策的持續性以及市場供給等，若賣方把握市場氣氛，適度讓利才能加速成交，房市買氣也才有緩步回升的機會。因此，買賣雙方在價格上的博弈仍是今年房市交易量增減的關鍵。

