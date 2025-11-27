買房遭「親戚攔胡」房仲坦言很常見 專家揭法律盲點





如果你要賣房子，你會想要賣給誰？一名首購族網友在社群分享她的買房「翻車」經驗，好不容易和賣家達成共識，沒想到準備簽約時，賣家卻告知她「房子賣給親戚了！」這令她非常的無奈，一切談好的交易瞬間化為泡影。對此，房地產部落客《賣厝阿明》在粉專「賣厝阿明 知識+」表示，在屋主未簽署「斡旋同意書」前，屋主反悔、甚至轉賣給別人，雖然會讓人覺得不厚道，但並不構成違約。他建議，在提出斡旋前務必確認屋主的意願，避免落入資訊不對等的陷阱。

阿明分享，該事件發生在 11 月下旬，這位首購族看中一間心儀已久的房子，在房仲一再保證「屋主同意價格」的前提下，她配合加價並重新簽下斡旋單。房仲甚至秀出 LINE 與屋主的對話截圖，明確寫著「價格OK，可以賣」。雙方談妥後約定隔天由屋主簽下斡旋同意書，等於交易正式邁入下一步。

不過，戲劇性的是，隔天房仲突然來電，語氣含糊地表示「屋主家中有事」，希望將簽約時間延後到11月24日。她雖然感覺不對勁，但仍願意配合。沒想到11月23日，直接收到令她晴天霹靂的電話：「不好意思，屋主已經把房子賣給親戚了。」原本一切都談好的交易瞬間化為泡影。

阿明說明，多名房仲業者曾私下坦言，這種情況在業界俗稱「攔胡」，其實非常常見。尤其在房市熱絡的區域，只要屋主放消息說要賣房，親友團往往會突然跳出來「我們也想買」，導致原本談妥的買方成了備胎。儘管聽起來不太道德，但不少屋主心裡還是傾向把房子留給熟人。

阿明補充，不過也有業者直言，專業的仲介本就該在帶斡旋前充分確認屋主立場，至少應先確保「屋主確定願意出售」與「價格底線清楚」，而不是讓買方空歡喜一場。他坦白說：「如果連屋主的出售意願都沒抓穩，讓買方買到一半被截胡，那就是業務沒有做到位。」

阿明指出，從法律面來看，在屋主未簽署「斡旋同意書」前，買賣契約根本尚未成立。即使房仲傳來對話截圖，仍不足以形成正式法律效力。換句話說，屋主此時反悔、甚至轉賣給別人，雖然會讓人覺得不厚道，但並不構成違約。

目前市場上的斡旋制度本質上就是「要約」，買方提出金額表達購買意願，但真正的契約必須屋主簽字才生效。在屋主尚未簽字前，所有承諾都可能翻盤，這也是許多買方常常誤踩的法律盲點。

看完這則案例，有網友也分享自身經驗，網友表示，他連斡旋都沒簽完，屋主就被朋友說動臨時喊停；也有人分享，「房市越熱，親戚越突然變多。」更有人苦笑，「買房沒有簽到約，都不能說穩。」而這起事件再度提醒所有購屋族，在還沒正式簽下買賣契約前，一切都是變數。

阿明建議，買方在提出斡旋前務必確認仲介是否真的掌握屋主意願，也可適度提高斡旋金額、要求明確時程，避免落入資訊不對等的陷阱。他強調，畢竟買房是人生大事，任何細節都不能掉以輕心，只有在關鍵時刻更精準、更謹慎，才能避免成為下一個無奈的買家。

