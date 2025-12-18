買房選林口好嗎？他嘆搬來後9點就得入睡 在地人認證：你還算好命的了

網友表示，自己搬到林口後每天晚間約8、9點就睡覺，清晨5、6點起床，自嘲「感覺像農夫的作息」。（翻攝自pexels）

一名剛搬到林口的民眾近日在臉書社團「林口大家庭」分享，表示為了避開上下班尖峰時段的交通壅塞，只能被迫調整作息，每天晚間約8、9點就睡覺，清晨5、6點起床，自嘲「感覺像農夫的作息」，引發網友熱烈討論。

原PO在貼文提到，初來乍到，成為林口人後，才發現若要通勤不塞車，早睡早起幾乎成了必要條件，「每天大概8-9點入睡，5-6點起床」，這樣才能避開塞車，並自嘲「感覺像農夫的作息」。貼文曝光後，不少同樣住在林口的網友紛紛留言表示認同，直言「沒錯~在台北上班住林口就是這樣，你還算好命的了，還有很多人一大早出門，晚上8、9點才回到家的」。

不過，也有不少人佩服原PO能在晚間8、9點就入睡，「8-9點怎麼入睡的超強」「56點起來是真的，但是能8-9點就睡覺是真的很幸福」「下班塞回家已經很晚了，要8-9點睡難度也很高」。

此外，也有網友認為早睡早起反而有助於健康與生活品質，應該要感到慶幸，「早睡早起身體好」「很早，但其實挺健康的」「養成好習慣對工作還有健康是很大的幫助，要感謝林口」「身體健康精神好」。

