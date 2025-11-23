買房選林口還新莊好？他看「7字頭價格」崩潰 網提1點為優先考量

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

許多人想買房但通常需要考量很多因素，無論工作地點或交通便利性，近日就有網友到論壇透露，他平時在松山區工作，因同事推薦開始觀望林口和新莊區的物件，但發現林口已經到7字頭，優點則是開車時間會較快，而貼文發出也引發網友們熱議討論。

許多人想買房但通常需要考量很多因素，無論工作地點或交通便利性。（示意圖／Unsplash）

最近有一名網友在Dcard版上發文以「買林口還是買新莊好」為題表示，近期有和家人在討論要買房，並提到他們對於自己未來住處沒有特別的想法，跟指定的區域，有提到預算關係沒辦法住到蛋黃區。

此外，原PO也分享，身邊的同事也陸續買房，雖然工作地點在松山區，但都被說服去看林口和新莊的物件，而兩邊的環境都不排斥，但發現林口的房價近幾年已經飆到7字頭，同時在左右為難，因交通方面會比新莊早15分鐘左右，不會感到很擁擠。

該文一出後，大多人都紛紛回應選新莊較合適，「要通勤台北市肯定秒選新莊，林口塞車起來要一個多小時才到台北市」、「林口濕度高、上下高速公路塞，我自己投新莊一票」、「當然是新莊啊，林口你買了就知道了，包準一年內換工作，身邊兩組買A7才幾個月就受不了通勤」。

此外，還有網友喜歡林口愜意的感覺，「林口的優點就是生活品質好，街道環境比較舒適一點」、「我住在林口通勤去台北市，看你有沒有想要生小孩，個人覺得林口A9這邊街道規劃還不錯，公園也不少，環境蠻好的」。





