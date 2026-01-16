買房靠「科技園區」最保值？專家點「1關鍵」揭真相

生活中心／張予柔報導



科技園區向來被視為房市的「保值保證」，近日就有網友在PTT房產版（home-sale）發文，表示家人準備買房，並將目光鎖定在科技園區附近的地段，認為有穩定就業人口支撐，房價相對抗跌，未來轉手也不必擔心沒人接手。不過，科技園區加上新興重劃區，是否真的是安全選項，也引發網友與專家熱烈討論。

原PO在PTT發文詢問，科技園區周邊住宅是否真能抗跌。（圖／民視新聞資料照）原PO在PTT的home-sale板上，以「科技園區旁的房子真的比較抗跌嗎」為題發文，表示家人希望購買靠近科技園區、具備長期剛性需求的住宅，近期又聽聞輝達（NVIDIA）將進駐北士科，周邊建案詢問度明顯升溫，讓他更加好奇，若選擇竹科、內科或北士科一帶，是否真的比較抗跌，同時也擔心，若以自住兼顧保值角度來看，現在進場是否已經太晚。

貼文曝光後，引起兩派網友熱烈回應。（圖／翻攝自《PTT》）

貼文曝光後，引起網友熱烈回應，有一派人認為自己不會選擇住在公司附近，「輝達員工根本不會想住在公司旁邊」、「公司車程10到20分鐘剛好，離太近反而壓力大」、「整天看到公司，裁員後心情會更差」，並建議與其執著園區第一排，不如選擇生活機能成熟的區域，例如石牌、天母等地，兼顧通勤與生活品質。不過，也有另一派人持相反看法，認為現實層面仍是關鍵「不住公司旁邊，難道要每天長途通勤嗎」、「工作機會在哪，房價就往哪走」、「別說竹科，內科也是一路漲」，表示科技園區帶來的高薪族群，仍是房價的重要支撐。

科技園區聚集高收入就業人口，確實有助支撐住宅需求與保值性，但專家也提醒，是否住在園區周邊仍取決於工作型態與生活需求。（圖／民視新聞資料照）

對此，根據《ETtoday》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，從基本面來看，科技園區確實因為聚集高收入就業人口，容易形成穩定的住宅需求，房價也比較保值。不過，他也提醒，這並不代表房價「只漲不跌」，若短期內漲幅過大，仍可能出現修正。至於科技園區員工是否真的會選擇住在園區周邊，他分析，仍須視工作型態而定。on call工程師可能就不會住得太遠；但若屬研發或可遠端作業族群，則偏好商圈完整或學區條件佳的地段。

