「買房、生小孩」月收要多少才撐得住？ 網曝最低標準：生活才會有餘裕

房價持續走高，生活成本也同步攀升，對許多人而言，買房、生小孩、維持生活品質可能只能擇一。尤其在六都蛋黃區，雙薪家庭是否真的能兼顧金錢與時間，也成為不少人心中的疑問。近日，有網友發文表示，從房貸、育兒到日常開銷全面攤開來看後，發現即便月收入看似不低，生活仍相當吃緊。

有網友好奇「買房生子要月收多少才算有錢有閒」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「買房生子要月收多少才算有錢有閒」為題發文，假設情境為雙薪家庭、居住在六都蛋黃區的新古屋三房社區，背負30年房貸，平日外食、週末開伙，小孩就讀公立學校，但仍有課後才藝與假日運動費用，想了解這樣的「基本配置」，到底需要多少月收入才能撐得住。

原PO進一步指出，養小孩很燒錢，尤其暑假期間再加上一趟家庭旅遊，可能單月增加5萬到10萬元。他也提到，與同社區鄰居聊天時，對方雙薪家庭選擇讓孩子就讀私立ESL，寒暑假頻繁出國，但房貸還有500萬元未清，讓他不禁提出疑問，「所以現今買房還房貸等同存錢？急需現金再找銀行增貸或二胎？」

貼文曝光後立刻引起討論，不少網友認為在原PO設定的條件下，月收至少要達到一定水準才不會壓力爆表，「之前有人算過，無礦金流要有約15萬+可以有標配生活」、「20萬金流四口之家可以每個月結餘，生活花費不用每樣撥算盤」、「20萬會很有餘裕，但看現在很多人都覺得不夠」、「搜尋竹科標配阿，那個標配就要15~20萬一個月才跑得動」。

不過，也有另一派網友認為，除了錢以外對小孩的陪伴才是重點，直言「不用很有錢，但是一定要有時間，而且願意把時間用在小孩身上」、「不用住蛋黃區，假日運動爸媽帶不用花很多」、「時間跟陪伴不是用錢堆出來的」、「不只是收入問題，你能提供的時間也有差阿」、「養小孩要有錢或是時間陪伴根本是個人價值觀問題」。

