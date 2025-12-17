買房「這文件」談得差不多才能要？ 專家搖頭：沒拿到前別出價





「第一次看房，看得霧煞煞，什麼時候才能跟房仲要不動產說明書？」這個看似簡單的問題，近期在房市社群引發熱烈討論。許多首購族坦言，看屋過程常被帶著走，不敢太早開口要文件，擔心被房仲貼上「奧客」標籤，直到準備出價甚至快簽約時，才發現關鍵資訊其實早就寫在不動產說明書裡。專家指出，這樣的心態，反而是購屋風險的開始。

房地產部落客「賣厝阿明」今（17）日在《賣厝阿明知識+》粉專上分享案例，他表示所謂「不動產說明書」，是房仲依法必須提供給買方的重要揭露文件，內容涵蓋產權狀況、使用分區、有無增建或違建、是否為事故屋、周邊嫌惡設施、管理組織運作等資訊，堪稱買房前的「身分證與體檢表」。實務上，仍有不少購屋族誤以為，必須「談得差不多」、「價格有共識」甚至「準備簽約」後，才能拿到這份文件。專家直言，這是錯誤觀念。

看完房子想進一步評估 就可以索取不動產說明書

專家表示，這是正常流程，不但合理，也不會被專業仲介視為麻煩。真正的關鍵時點，是在「出價前」，一定要拿到並仔細檢視，否則就不該貿然出價。

原因在於，一旦出價，雙方就已進入實質談判階段，後續若發現說明書中載明有違建、用途受限或其他重大瑕疵，買方往往陷入進退兩難，甚至衍生糾紛。過去不少爭議案件，正是因為買方事後才發現，「原來說明書裡早就寫清楚」。

也有購屋族分享經驗，曾遇過房仲以「還沒確定要買，不用這麼早看」、「等快成交再給」為由拖延提供說明書。對此，專家提醒，這種說法並不專業，反而是警訊。依法提供不動產說明書並非人情，而是仲介的法定義務。

新手買方只需一句話 即可自然開口

「我想認真評估這間房子，請提供去識別化的不動產說明書。」真正專業的仲介，反而會更放心把房子交給理性、重視流程的買方。

整體來看，房市交易金額動輒數百萬甚至上千萬元，不動產說明書不是「最後才看」的文件，而是買方在做出任何重大決定前，必須先搞懂的基本功。專家也提醒，與其擔心太早開口會不會得罪人，不如記住一個原則：出價前沒看過不動產說明書，這筆交易就不該開始。對於看房新手而言，懂得在正確時間索取關鍵文件，往往就是避開買房地雷的第一步。

