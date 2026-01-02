買房2年！新鄰居少花320萬買同社區 他崩潰：賠得比股票還慘

近期房市景氣下滑引發購屋族焦慮，一名網友分享自身經歷，透露自己於2024年初以1500萬元購入住宅，近日發現鄰居在同社區購屋的成交價僅1180萬元，價格相差竟高達320萬元，讓他聽後心情大亂，忍不住哀號「這房子的貸款還要繳嗎？」

一名網友兩年前購屋，近日卻發現新搬來的住戶成交價格竟低了整整320萬元。（示意圖／中天新聞）

一名屋主匿名在臉書社團「買房知識家」發文分享，他2024年年初以1500萬買房，當時自備款300萬元，其餘1200萬元向銀行貸款。然而，近期隔壁搬來的新住戶透露成交價僅1180萬元，讓他崩潰表示，「麻了麻了心麻了，那我這房子的貸款還要繳嗎，你們股票賠錢都沒有去年買房的人賠的多。」

貼文曝光後迅速引發網友熱議，「行情本來就有高有低」、「再買十間就能攤平成本」、「房價本來就在跌了阿」、「這是買在哪裡，跌這麼多」、「明年會更慘，除了預售屋，投資客或缺錢的人等不下去只能拋售」、「很正常，有人急著賣」、「買了就好好住不要一直問」。

有網友表示，即便是同一社區的房屋，成交價格仍可能因多項條件而產生差異。（示意圖／photoAC）

不過也有較理性的網友表示，即便是同一社區的房屋，成交價格仍可能因多項條件而產生差異，「有時候坪數不同格局不同價格也有差喔」、「格局、座向、裝潢等等的附帶條件都一樣？比上不足比下有餘，你要不要考慮把房子賣了？」、「不是啊，坪數一樣嗎？人家有沒有車位？」、「樓層方向不一樣吧」。

