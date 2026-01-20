買手機入要加入群組？女大生收釣魚郵件機智報警 內埔警一看就知詐騙

【記者凃建豐／屏東報導】女大生收到電子郵件，說她訂購手機，要她加入客服LINE群組，以利洽辦購買手機後續事宜。女大生納悶，自己根本沒買手機，懷疑遇到詐騙，到派出所求證。警員一看該郵件內容，發現根本是釣魚詐騙手法，呼籲民眾若收到不明交易通知或要求加入LINE客服群組或點擊不明連結等，千萬不可照做。

屏東縣政府警察局內埔分局龍泉派出所警員吳雅蕙，日前下午4點多值班時，遇一位年輕女子到派出所報案，說她可能遇到詐騙，請警察幫忙查證。

廣告 廣告

經員警查知，該名年約20歲的鄭姓女大學生表示，她一早收到一封蘋果(Apple)公司所寄送的電子郵件，內容顯示她有訂購手機紀錄，並附有連結，要她加入客服LINE群組，以利洽辦購買手機後續事宜。但鄭女並未購買手機，懷疑遇到詐騙，因此才來派出所求證。

吳員查看該郵件內容後，研判為常見的釣魚詐騙手法，並向鄭女說明，詐騙集團常假冒知名品牌公司，寄送假交易通知，誘使民眾點擊連結或加入假客服群組，進而騙取個資或金錢。所幸鄭女保持高度警覺，未依指示操作，且立即求助警方查證，成功避開詐騙。

內埔警分局長江世宏呼籲，民眾若收到不明交易通知或要求加入LINE客服群組或點擊不明連結等，請先撥打110或165反詐騙專線，或直接到鄰近派出所找警察求證。

全民一起來打詐

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

高爾宣升格二寶爸 公開讚嘆老婆！幸福人生湊成「好」字

5大旗艦手機AI實測！從噱頭進化為靈魂 與科技互動這支最厲害（壹蘋10點強打）

正妹饒舌歌手下海了！ 轉戰女優拍AV 原因讓人稱奇

