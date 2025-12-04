買新車可省3萬！ 川普鬆綁燃油車油耗標準 電動車銷售寒冬
美國總統川普在9月底，叫停拜登時期的電動車補貼，現在他再度推翻拜登制定的油耗標準，等於未來美國生產燃油車的成本將大幅降低。川普還說，未來買燃油車，至少可以省下1千美元。只是川普的政策，已經衝擊美國電動車市場，今年的洛杉磯國際車展，不少電動車廠已經悄悄缺席。
美國總統川普近期連續推出重大政策改革，不僅在9月底叫停拜登時期的電動車補貼，現在又正式終結拜登制定的整廠平均油耗總量管理標準（CAFE）。這些政策變化已明顯衝擊美國電動車市場，導致今年洛杉磯國際車展上多家電動車廠商缺席。專家指出，美國電動車市場正面臨重大挑戰，與全球市場形成鮮明對比，特別是在中國大陸和歐洲，電動車發展依然蓬勃。
在洛杉磯國際車展上，電動車的身影明顯減少。加州大學電車研究中心主任Gil Tal表示，想要看到最好的電動車和最新的電動車科技，現在必須前往歐洲或中國大陸，而非美國。美國電動車市場的陰霾與川普政策息息相關。
川普在宣布終結整廠平均油耗總量管理標準時強調，這項標準造成了昂貴的限制與各種問題。從他第一任期到現在，他一直試圖推翻民主黨前朝制定的油耗標準，許多批評者認為這是以犧牲環保為代價來降低美國人的購車費用。
川普認為，這些政策迫使汽車製造商採用昂貴的技術生產汽車，推高了成本，提高了價格，也讓汽車性能變得更差。他預計新政策將為一般消費者省下至少1000美元的新車費用。這些政策變化已對美國電動車普及造成影響。雖然美國今年前三季電車銷量已超過100萬輛，創下歷史新高，但這主要是因為電車補貼在9月底到期，美國人趕著購買電動車。從10月開始，電車銷量就暴跌48.9%，比去年同期下降30%。
Gil Tal指出，川普的政策會讓傳統車廠懷疑他們過去幾年投下的鉅額投資，特別是當他們看到美國電動車市場與全球市場差距越來越大。全球電動車銷量數據顯示，今年上半年銷量突破974萬輛，預估中國大陸成長最多，而美國增幅則明顯放緩。汽車製造商Volvo已經受到影響，因美國市場疲軟，11月銷量下降10%。
