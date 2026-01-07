買新車就是蠢？億萬富翁揭「5大理財陷阱」

▲億萬富翁奧利里（Kevin O’Leary）直言，許多人之所以沒錢，關鍵不是賺得不夠多，而是因為一直在買那些「注定讓人持續貧窮」的東西。（示意圖／AI生成）

[NOWnews今日新聞] 許多人或許會認為自己沒能發家致富是因為景氣不好，但是，加拿大企業家、因參演美國創投實境節目《創智贏家》（Shark Tank）而出名的億萬富翁奧利里（Kevin O’Leary）直言，許多人之所以沒錢，關鍵不是賺得不夠多，而是因為一直在買那些「注定讓人持續貧窮」的東西。奧利里呼籲立即停止購買這5類「理財陷阱」，其中第一個被點名的就是買新車。

根據《Benzinga》報導，奧利里分享他的理財哲學，稱自己講的話或許不中聽，但「如果你想致富，就別再買這5樣東西」，奧利里認為累積財富的第一步並非增加收入，而是停止浪費。奧利里點名的5類「理財陷阱」如下：

廣告 廣告

新車

奧利里直言，購買新車是你所能做出的最愚蠢的理財決策之一，因為新車一開出車行就立刻貶值20～30％，而這些瞬間蒸發的鈔票換來的只是「新車的味道」。奧利里說租車更糟，等於花大錢租用一個持續貶值的資產。奧利里建議正確的做法是，改買3年車齡的原廠認證中古車，「讓別人去承擔折舊成本，這才是有錢人在做的事」。

外食

奧利里指出，許多人抱怨自己沒錢投資，「我卻眼睜睜看著他們花15美元（約新台幣465元）買一份沙拉」。奧利里說，「那不是揮霍，更是財務上的自我毀滅」。根據美國勞工統計局數據，美國人平均每年在外食上花費近4000美元，奧利里表示，若將其中3500美元拿去投資，以年報酬率10％，持續投入30年來計算，可以累積超過60萬美元。奧利里強調，自備午餐和在家泡咖啡不是犧牲，而是聰明理財，如果真的要外食，至少要吃得好，而不是把錢花在平庸的連鎖餐廳。

房屋

奧利里下一個挑戰的理財觀念是買房，奧利里直言「你的房子並非資產，而是你一生中最大的負債」。資產能為你賺錢，而負債會讓你付錢，「你的房子每個月都在掏空你的錢包」，像是房貸、稅金、保險與維修費用等等，且這些支出隨著房子越大而越高。奧利里說為了買房而去貸款就像步入陷阱，「銀行從中獲益遠大於你」，所以奧利里建議，不要去買銀行評估你「負擔得起」的最高價房屋，買銀行評估可負擔金額的一半就好，以避免長期負債。

手機等時尚小物

奧利里直言，「窮人花錢是為了看起來有錢，有錢人花錢是為了變得更有錢」，而潮流球鞋、名牌包或最新款iPhone，都是奧利里所謂的「糟糕理財決策博物館」中的藏物，奧利里說真正值得炫耀的是，不斷增長的淨資產，可以讓你邁向財富自由的投資組合，「而不是一雙六個月後就會過時的鞋子」。

訂閱服務

奧利里提醒，現在充斥網路上的訂閱服務就像銀行帳戶裡的慢性漏水，「這裡10美元，那裡15美元」，奧利里呼籲立即取消不必要訂閱，「今天就取消，不要等到明天」。

奧利里最後結論，停止購買新車，停止追求大房子，停止頻繁外出用餐，停止追逐快時尚，停止把錢浪費在不需要的訂閱服務上。做到這五點，無論收入多少，都已經邁出通往財富的起點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體漲價最大獲益者也扛不住！三星認了：不得不調整產品價格

記憶體助攻！美股道指突破49000點創新高 台積電ADR漲1.62%

記憶體「超級週期」還沒結束？全球市場專家：第二季價格再漲40%