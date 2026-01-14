買新車要等過年後？傳「美規車」進口關稅將歸零

外傳台美關稅降到15％，條件之一是「美製車進口關稅」降到0％。（示意圖／東森新聞）





農曆過年前，想開新車的觀眾朋友，現在是不是再等等呢？外傳台美關稅降到15％，條件之一是「美製車進口關稅」降到0％，如果成真，代表美國進口車會變便宜，粗略試算，GLE可能兩百萬就能買，BMW X5甚至有機會降百萬。而美規車如果低價搶市，勢必會帶來連鎖反應，其他車款也會跟著降，所以也有專家認為，如果不急著用車，也許可以再觀望。

經典直瀑式水箱護罩，看過去霸氣十足，車身套上AMG更顯跑格動感，沒想到現在還大降價，賓士AMG GLE 53跟GLE 53 Coupe，一口氣調降25萬，入門降到456萬起。而不只這台，Volvo再度調整EX40與EC40預售價，比去年同款，價差少了17到33萬元；Toyota RAV4第六代大改款，除了入門豪華車型外，都比預售再降1萬元。

這麼急著給優惠，因為近期有風聲，進口美國車關稅可能從17.5％降到0％，對車商來說可以說是壓力山大，買氣相對一定會受到影響，因為大家都在觀望，很多人從去年4月就在觀望。

那想買車，是不是得再等等呢？畢竟如果台美進口車真的零關稅，車價差很大，簡單試算，10款車在關稅歸零後，有5款車降幅超過40％，包括賓士GLE SUV，可能降到200萬元（降幅41％）；BMW X5也可能200萬有找（345萬元降至196萬元，降幅43％）；Toyota Sienna預計降價超過百萬（降103萬元，238萬元降至135萬元，降幅43％）。

汽車達人曾彥豪：「150萬元的車，大概可以反映省下15萬元左右的成本，當然要再次強調，車價不是以成本來訂定，而是以市場供需來訂定，所以美規車、美製車在關稅下降之下，確實有反應降價的本錢。」

加上和泰、裕日、寶嘉聯合等大車廠，也開始規劃從美國進口車來台，種種端倪都顯示，降關稅看來勢在必行。對想省荷包買車的車主而言，也許優惠好康還在後頭，可以再等等。

