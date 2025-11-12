買日本1日遊遭客服罵「白痴客人」 Klook賠萬元道歉：懲處或辭退員工
生活中心／黃韻璇報導
近日有網友發文投訴自己使用Klook購買一日遊行程，由於行程中的部分問題，因此寄電子郵件與Klook客服溝通，不料卻被稱是「白痴客人」，讓他氣炸直接將電子郵件截圖PO上網。對此，Klook官方表示，「已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」，並給出價值1萬元的相關賠償。
原PO昨（12）日下午在Threads上發文，貼出Klook客服回覆的電子郵件，可以看到原PO訂購的是茨城土浦花火大會一日遊行程，事後向Klook客服反應集合時間問題，Klook客服也回信原PO，不料竟在電子郵件一開頭寫「白痴客人」，原PO氣炸怒轟「klook的客服信箱回覆竟然這樣污辱人，對Klook真的很失望，竟然被標記是白癡客人」。
對此，Klook官方帳號在貼文底下留言，表示「很抱歉，經內部調查，此次是我們客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向您致歉。我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害，我們已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」。
此外，Klook也給出相關補償，提到「我們也希望與您親自說明和致歉，稍早致電給您但尚未聯繫上您，同時我們希望提供等值新台幣10,000元的Klook酷幣以表示我們的歉意」。Klook強調，「我們會持續爭取向您親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，向您致上最誠摯的歉意」。
更多三立新聞網報導
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
被爆當粿粿小王！王子再爆「代言黑歷史」 廠商忍7年怒嗆：沒職業道德
斷交台灣沒等來中共金援？諾魯賣「黃金護照」沒賺 現在想靠這國賺錢
其他人也在看
因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒倒家中亡」崩潰痛哭
台中市南屯區驚傳一起死亡案件。一名患有疾病的吳姓女子（43歲），昨（12）日本要去醫院洗腎，卻遲遲未見人影，其母親在醫院的告知下非常心急，緊急報警；警消和吳女母親前往吳女住處後，隨即破門而入，卻驚見吳女已倒臥家中，明顯死亡。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
疾病補助先繳百萬元保證金 南投警聯合銀行員阻詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 又見詐騙新手法！南投縣1名老翁，日前接獲1封假冒「衛生福利部」名義的電子郵件，信中宣稱可獲得1筆「疾病補助撥款」，但須先繳交新台幣100萬元作為保證金。集集警分局表示，老翁信以為真，竟真的依照郵件指示，前往轄內彰化銀行水里坑分行，準備提領現金交給到府收款的專員，差點賠上了辛苦的積蓄。 集集警分局表示，當天銀行櫃檯行員...匯流新聞網 ・ 11 小時前
假衛福部 真詐騙 南投警識破詐團新手法 聯合行員保住民眾百萬積蓄！
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】又見詐騙新手法！南投縣一名民眾日前接獲一封假冒「衛生福利部」名義的 […]觀傳媒 ・ 1 天前
縫紉機變印鈔機！4家傳產股Q3財報沒在開玩笑
紡織與運動應用材料產業在2025年第三季展現亮眼表現，多家公司業績同步轉強，營收、毛利與EPS表現紛紛寫下同期新高或實現虧轉盈。不僅基本面改善，亦顯示出市場對機能性、環保與高附加價值材料的需求加速擴大，從運動品牌備貨潮、高端精品訂單放量，到國防與ESG趨勢導向的材料創新，台灣供應鏈正穩健卡位全球轉型浪潮。以下為個別企業表現與未來展望整理：三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
南投衛生局追蹤芬普尼雞蛋 無流入校園營養午餐
【記者林玉芬/南投報導】南投衛生局7日收到彰化縣衛生局電子郵件通知，該局抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物與規定不符後，立即追蹤查核縣內全聯及楓康超市，針對相關違規批次溯源碼為「I47045」產品，已督導...自立晚報 ・ 23 小時前
濫訴惡鄰居2／小豪宅官司多到特製「訴訟欄」 物管也受害「年換8祕書」
「基泰之星」位於中山區農安街上，緊鄰晴光商圈，基地面積435坪，總戶數329戶，大多為10坪上下小套房，屋齡16年，為在地知名小坪數豪宅社區。記者走訪，美輪美奐的大廳一隅，除了設置社區公告欄外，竟還有「訴訟欄」。彭麗慎告訴記者，社區共有3個濫訴人物，經常在社區找麻煩...CTWANT ・ 1 小時前
詐騙18人逾9億元 餐飲公司負責人涉案遭拘提 20人移送北檢
北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐騙18名被害人，總計金額逾新台幣9億元。經檢警蒐證查出，知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案、洗錢，北檢昨天（11日）指揮警方搜索蔡女住居所等32處，拘提蔡女等20名被告，今天陸續移送北檢複訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
日本不只熊害還有「猴害」觀光名物獼猴 變居民夢魘 民宅遭12隻「洗劫」
日本近日為了「熊害」出動自衛隊，而在長野縣安曇野中部山區的民眾，則得為「猴害」傷腦筋。這些出沒在山林間的日本獼猴深受觀光客喜愛，但對當地人來說卻是夢魘。2011年退休定居當地的英文教授麥可‧強森（Michael Johnson）展示照片與影片，表示家裡遭猴子闖入多達四次，2021年還曾被12隻猴子「洗劫」，吃光雞蛋、麵包、水果，讓他耗費5小時打掃善後。如今他雖隨身攜帶彈弓防衛，但猴子卻聰明地待在射程之外。 官方認可的「追猴大隊」會定期出動驅趕猴群，成員約50人，屬於領薪的兼職公務員，目標是將猴子趕回山區，遠離農田與民宅。 他們讓每個猴群中至少有一隻猴子佩戴GPS項圈，以便精準掌握位置，同時還會搖鈴、吹哨，用登山杖敲打林木，製造聲響驅趕。 根據日本農林水產省資料，2022年野生動物造成的農損達156億日圓，其中鹿、野豬與獼猴造成的損失約占七成。市議會部分成員主張撲殺獼猴，但生態學者警告，這可能使情況更糟，因為一區的猴群被「清空」後，鄰近猴群便會遷入。專家建議，除了驅趕，也應設置電圍籬等防護措施，並恢復人與野生動物間的緩衝區。Yahoo奇摩（國際通） ・ 14 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 11 小時前
北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了
日本秋季今年熊害劇烈，專家指出今年日本山區的橡實嚴重歉收，餓肚子的熊實在太多，紛紛跑到人居住地覓食。北海道週三（12日）就出現了大隻棕熊在雪中啃南瓜甜的狀況，今年不冬眠的熊恐怕真的異常變多，熊害很可能在冬季持續。太報 ・ 10 小時前
共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖將轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。中天新聞網 ・ 10 小時前
桃園虎頭山公園傳詭異命案 男子陳屍電塔嚇壞晨運民眾
桃園市虎頭山風景區今日（11/12）上午傳出詭異命案，有晨起運動民眾發現一名男子陳屍在電塔上，經查已明顯死亡多時。警方獲報到場後立即拉起封鎖線調查，詳細死因仍待釐清。太報 ・ 20 小時前
才遭陸恐嚇「出國就逮捕」 沈伯洋現身德國國會：為自由為民主來作證
沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過辦公室表達，沈目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈伯洋也透過自錄影片表示，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮補，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身...CTWANT ・ 9 小時前
軍車救災壓毀2民車 卓榮泰幽默承諾：我跟顧立雄各賠1台
受到鳳凰颱風影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間遭逢豪雨侵襲，軍方派遣AAV7兩棲突擊車執行涉水救援任務時，意外壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰12日親赴災區勘查時，面對蘇澳鎮長李明哲當面提及此事，他以幽默口吻回應「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧立雄部長一人賠一台」，這句玩笑話讓原本充滿泥濘與疲憊的現場氣氛瞬間緩和下來。中天新聞網 ・ 9 小時前
網友投訴遭客服備註「白痴客人」 klook：將研擬懲處員工
有網友投訴，透過旅遊預定平台klook購買行程，卻因為過程發生問題要求退費，但客服電子郵件竟備註他為「白痴客人」，讓他不能接受在社群媒體直接曝光郵件的截圖。對此，klook回應，經查是客服同事訓練與管理不足造成，將研擬懲處員工。鏡週刊Mirror Media ・ 39 分鐘前
豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
NewJeans上訴期最後一天！「全員回歸ADOR」曝不同步發聲原因
韓國超人氣女團NewJeans去年爆發與經紀公司ADOR的合約糾紛，一度宣告「解約另組新團NJZ」。經過近一年的訴訟與多方協調後，成員Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）今（11/12）日透過官方聲明宣布「正式回歸ADOR」，並表明尊重法院判決、重新履行專屬合約。太報 ・ 11 小時前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
八旬老婦悶死53歲腦麻兒遭判刑 法官建請總統特赦原因超催淚
年紀老邁的照顧者，身心壓力之沉重不足為外人道，甚至會引發奪命悲劇。80歲的老婦人照顧患有重度腦性麻痺的兒子超過50年，導致身心俱疲，加上年事已高，力衰，心臟有支架等痼疾，又染新冠肺炎，深感難以再照顧兒子，在民國112年間涉摀住53歲的兒子口鼻導致窒息而死。台北地法院今年5月依殺人罪判老婦2年6月徒刑，但三位法官特別在刑事判決書建請賴清德總統考慮依《赦免法》規定，特赦老婦人。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
國民年金明年上調保費！每月最高多繳84元 270萬人受影響
國保各項給付以月投保金額為計算基礎，依照國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額，與各項給付金額同時調升。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月...CTWANT ・ 9 小時前