買日本1日遊遭客服罵「白痴客人」 Klook賠萬元道歉：懲處或辭退員工

近日有網友發文投訴自己使用Klook購買一日遊行程，由於行程中的部分問題，因此寄電子郵件與Klook客服溝通，不料卻被稱是「白痴客人」，讓他氣炸直接將電子郵件截圖PO上網。對此，Klook官方表示，「已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」，並給出價值1萬元的相關賠償。

原PO昨（12）日下午在Threads上發文，貼出Klook客服回覆的電子郵件，可以看到原PO訂購的是茨城土浦花火大會一日遊行程，事後向Klook客服反應集合時間問題，Klook客服也回信原PO，不料竟在電子郵件一開頭寫「白痴客人」，原PO氣炸怒轟「klook的客服信箱回覆竟然這樣污辱人，對Klook真的很失望，竟然被標記是白癡客人」。

原PO收到Klook電子郵件，遭客服罵「白痴客人」。（圖／翻攝自Threads）

對此，Klook官方帳號在貼文底下留言，表示「很抱歉，經內部調查，此次是我們客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向您致歉。我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害，我們已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」。

此外，Klook也給出相關補償，提到「我們也希望與您親自說明和致歉，稍早致電給您但尚未聯繫上您，同時我們希望提供等值新台幣10,000元的Klook酷幣以表示我們的歉意」。Klook強調，「我們會持續爭取向您親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，向您致上最誠摯的歉意」。

