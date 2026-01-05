買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

發票用載具也能捐贈。（示意圖／黃耀徵攝）

一般人出門消費過去通常會直接拿到紙本發票，現在則是可以選擇使用載具，近日有民眾去買早餐，前方一名阿姨結帳時對店員報了「五個8」，讓他好奇詢問，才知道這是把發票捐到兒童癌症基金會。貼文底下有不少人坦言第一次知道，更紛紛表示之後也要這樣做。

有民眾昨（4）日在社群平台Threads發文表示，元旦當日他去買早餐，前面站了一位阿姨要結帳，她不是拿出手機給店員刷載具，而是說了「五個8」。原PO雖然不認識對方，還是忍不住下意識詢問，「這個會到哪裡呀？」對方轉過頭並微笑回答「兒癌（兒童癌症基金會）」。對方的行為，讓原PO直呼，「感謝妳，為我開啟了一個美好的2026」。

貼文一出，立刻掀起網友們熱烈討論，「看了二次才懂，原來發票載具也能捐，謝謝你的分享」、「要說愛心碼喔，有些店的POS機愛心碼和載具是分開的」、「順帶一提，台灣搜救犬協會的發票捐贈愛心碼是6789」、「客人不要發票的時候，我也會問客人能不能捐出去，客人通常也會說好，我也是捐給兒癌」。

事實上，財政部曾介紹，為了讓社會的愛心更有效率地流向公益團體，推出捐贈雲端發票用的「捐贈碼」，便利民眾做公益。捐贈碼以3至7個數字代表受贈團體，民眾可將雲端發票以下列方式透過「捐贈碼」捐贈給特定的受贈團體。

而消費前將特定載具事先設定指定捐贈之受贈團體。或利用受贈團體與發卡商合作發行之愛心聯名卡，消費者以聯名卡儲存雲端發票即完成捐贈。或是民眾消費時出示自行列印的捐贈碼或「統一發票兌獎」APP所設定的捐贈碼，供營業人掃描即完成捐贈。或於消費結帳時，口頭說出受贈團體的捐贈碼，即完成捐贈。若民眾消費後也能透過電腦或超商多媒體資訊機（KIOSK）連結「電子發票整合服務平台」，也可使用「統一發票兌獎」APP點選發票後進行捐贈。

