買春嫌泰國妹「照騙」告詐欺 警方趁勢破「一樓一鳳」

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局破獲泰國女子賣淫案，警方獲得此線索是因為「雞頭」張男用「照騙」引客，結果消費者到場發現落差太大，向警方報案「詐欺」，警方認定難以構成詐欺，最嘔台南地方法院依妨害風化判刑8個月。

張男安排泰國女子入住廉價飯店，並用美顏照攬客，有性交易消費者發現照片與到場女子落差太大，當場與張男吵起來，離開飯店後，向警二分局報案，並打算提告詐欺，警方評估詐欺罪難以成立，張男帶回問訊，依妨害風化方向移送。

台南地院判決指出，張男去年8月下旬起，以雞頭身分在通訊軟體LINE南部按摩群張貼性交易訊息，招攬不特定男客，每次收費2000元，由張男統籌收款與分配報酬，數日間取得1萬6000元不法所得。

張男同年9月改用愛麗絲暱稱，在其他網路群組刊登資訊，安排另一名泰籍女子入住同一飯店，以手撫弄男客生殖器至射精為止提供半套服務，每次收費3800元，收入多數由張男取得。警方循線查出張男在太子飯店運作性交易。

法院調查，張男過去曾因圖利媒介少年性交遭判刑入監，出獄未久又再犯本案，構成5年內故意再犯的累犯，依刑法231條加重其刑，分別就圖利容留性交與猥褻2罪量處6月、5月徒刑，定應執行刑8月，並沒收1萬6000元犯罪所得，全案仍可上訴。

