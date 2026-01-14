買東西「等一下再來拿」會造成店家困擾嗎？網曝經驗談

為了節省、利用時間，許多民眾在店家點完餐後，會利用等待時間去辦其他事，對此有網友也擔心造成店家困擾，忍不住好奇其他網友的想法，在網上掀起討論。

有網友在論壇Threads發文，表示很多人到小吃店、早餐店、鹽酥雞店買東西時，習慣利用等待的瑣碎時間做其他事情，常常留下一句「我等一下再過來拿喔」，就離開現場，對此原PO也好奇其他網友的看法，「好奇問問，請問這對店家會造成什麼困擾嗎？」

不少網友坦言會先付錢「先付錢就不會困擾了，沒付錢才會困擾」、「我都是先付錢，才會說等一下過來拿」、「我會付錢，然後趕快去買喝的，再去買別的，算好路線一次帶回家」、「先付錢啊，這樣都不會困擾」。

許多店家也分享經驗談「有的客人說『等一下來拿』 然後再也沒回來了，我已經等他超過3個月了！」、「不會困擾，這表示你不趕時間，超讚～不過回來的時候可以先提醒一下剛剛訂了什麼，救救臉盲人」、「我反而怕東西做好，過太久才來拿，結果被說東西不好吃（湯汁被吸乾、肉太熟這類問題）」、「最困擾的就是對方真的太久才回來拿，我都覺得我麵要冷掉了要變不好吃了，我一律放保溫袋還是會怕」

「困擾就是，如果客人付完錢一去很久，回來都冷了，拿走你又怕東西不好吃或是壞掉，之前我客人早上來點早餐就回家拿東西，結果中午才衝回來說他拿完東西忘記有點餐就去公司，結果到了公司又發現自己沒早餐吃... 看著他那包，只好先退他錢」、「困擾的是忘記來拿隔天還過來說要補給他的」、「最困擾的是，忘記拿，客人付錢了，然後忘記長相，想補也不知道怎麼補」、「比較困擾的是打電話來，說『我等一下去拿』最後沒有來的」。

撰稿：吳怡萱






