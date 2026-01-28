買樂透、尾牙摸彩快看！專家授「中獎秘訣」：4生肖更易中

生活中心／江姿儀報導



農曆新年即將到來，許多民眾趁著年節氣氛買樂透，期待一舉翻身實現「財富自由」，而威力彩已經連摃26期，頭獎上看7.7億元。對此，民俗專家廖大乙分享中大獎「2秘訣」，投注前這樣做，提升運氣，喜獲財神眷顧。廖大乙加碼透露，「4生肖」民眾今年（2026年）運勢好轉，中獎機率大增。





買樂透、尾牙摸彩快看！手掌「寫1字」添好運…專家親揭：4生肖易中大獎

威力彩26日開獎再摃龜，已連摃26期，頭獎上看7.7億元。（示意圖／民視新聞資料照）

春節即將來臨，又遇上威力彩再度摃龜「連摃26期」，近日樂透買氣大增，不少民眾前往彩券行試試手氣，希望幸運抱回7.7億元頭獎。根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙親授「2秘訣」，中頭獎機率大增：

1.穿鮮豔衣服：投注時可穿著鮮豔衣服，避開「黑」、「白」兩色。

紅「中」祕法曝光，用紅筆於掌心寫上「中」字，再對手掌哈氣，默念「我一定中大獎」。（示意圖／民視新聞資料照、翻攝畫面）

2.紅「中」祕法：用紅筆於掌心寫上「中」字，特別注意「男左女右」男性寫在左手、女性寫在右手，買彩券時對著寫有紅字「中」的掌心哈一口氣，全神貫注默念「我一定中大獎」，可提高中獎機率，此方法象徵將大獎「緊握在手」。

紅「中」祕法尾牙摸彩也適用，廖大乙點名「4生肖」容易中大獎。（示意圖／民視新聞資料照）

民俗專家廖大乙指出，今年（2026年）農曆12月16日「尾牙」日期，恰好為國曆2月3日「立春」的前一天。他提醒，紅「中」祕法不僅限於買樂透，公司尾牙摸彩也適用，可提升中獎運氣。此外，他還親揭中獎機率高的「4生肖」，為去年（2025年）犯太歲的「蛇、豬、虎、猴」，今年（2026年）這4生肖運勢好轉、否極泰來，容易中大獎，可別錯過摸彩、抽獎的機會，與大獎擦身而過。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：買樂透、尾牙摸彩快看！手掌「寫1字」添好運…專家親揭：4生肖易中大獎

