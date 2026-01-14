買機票前先看！2026全球最安全航空公司排名出爐 台灣2家上榜

即時中心／林韋慈報導

飛安表現是許多國人選擇航空公司的重要考量。航空安全評級網站AirlineRatings.com近日公布了2026年「全球最安全航空公司」榜單，台灣長榮航空與星宇航空分別名列第8和第11名。而第一名則是由阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空（Etihad Airways）奪得，廉航方面則是由香港快運（HK Express）得冠。

自2013年起，AirlineRatings.com便以獨家評選系統對全球近400家航空公司進行飛安評分，涵蓋機隊營運、維修標準及過往飛安紀錄等項目，並依據國際航空組織規範及民航主管機關稽核結果，評比出「全球最安全航空公司」。

2026年榜單中，阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空（Etihad Airways）榮登冠軍；其他前11名依序為：國泰航空、澳洲航空、卡達航空、阿聯酋航空、紐西蘭航空、新加坡航空、長榮航空、維珍澳洲航空、大韓航空，以及星宇航空。

在廉價航空類別中，亞洲航空公司名列前茅，前10名分別為：香港快運航空（HK Express）、捷星航空（Jetstar Airways）、酷航（Scoot）、杜拜航空（Flydubai）、易捷航空集團（EasyJet Group）、西南航空（Southwest Airlines）、波羅的海航空（airBaltic）、越捷航空（VietJet Air）、威茲航空集團（Wizz Air）及亞洲航空集團（AirAsia Group）。

AirlineRatings.com執行長Sharon Petersen表示，今年榜單競爭非常激烈，前14名航空公司的評分差距不到4分，前6名僅相差1.3分，前25名的航空公司在全球航空安全領域均位居領先。

