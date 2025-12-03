買機票見商務艙「比經濟艙便宜4千元」！他被迫升等 一票人遇過：很爽

生活中心／黃韻璇報導

網友買商務艙機票，價格比經濟艙便宜。（示意圖／資料照）

出國買機票怎麼買最划算？一般民眾大多選擇經濟艙，除非是要飛長途才會選擇商務艙，不過近日就有民眾打開網站要訂機票時，赫然發現商務艙竟然比經濟艙便宜，他為了「省錢」只好升等，改訂商務艙。

原PO近日在Threads分享自己訂機票遇到的特別情況，從網站訂購截圖中可以看到，原PO要購買從尼泊爾加德滿都「特里布萬國際機場」（KTM ）飛到馬來西亞吉隆坡「吉隆坡國際機場」（KUL），從上面的價格可以看到，經濟艙要價2983令吉（約2萬2696新台幣），商務艙卻只要2432令吉（約1萬8504新台幣）。

商務艙的價格居然比經濟艙還便宜超過4000元新台幣，讓原PO直言「我的人生第一次為了省錢而選商務艙」。其他網友紛紛表示，「看起來是同一班機，什麼情形會有這種優惠呢」、「有時經濟艙比商務艙還貴，很令人不解」、「我上次回台灣真的有過」、「我也有過中秋節期間飛國泰航空北京回台灣，經濟艙四萬，商務艙三萬」。

許多人也有遇過類似情況，「這經驗我有過，疫情前的酷航豪經艙，還有國泰的台韓線，還有過年前的華航都有遇過，很爽」、「星宇也遇過豪經艙比經濟艙便宜」、「同班機、同個艙等的價格也有落差，就是經濟艙中便宜的票被買完了，商務艙中便宜的票還沒售出，就會有這種狀況」。

