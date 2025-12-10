買機票「閃教召」被抓包沒出國！35歲後備軍人耍小聰明…付出慘痛代價

記者陳弘逸／桃園報導

桃園市35歲後備軍人，提出航空公司電子機票，核准免除教育召集；實際上，人並未出境，被單位抓包依法函送。（示意圖／PIXABAY）

桃園市35歲徐男為後備軍人，去年收到教育召集令，他提出航空公司電子機票，經後備指揮部核准免除該次教育召集；實際上，徐男並未出境，也沒在指定時間內前往報到，被單位抓包依法函送；徐男認罪，法院考量他無前科，依法判處2個月有期徒刑，緩刑2年，應向公庫支付4萬元。

判決指出，35歲徐男為後備軍人，2024年8月29日收到教育召集令，應於10月14日前往報到，然而，他提出航空公司電子機票，經後備指揮部核准免除該次教育召集。

然而，徐男實際上，並未出境，也沒在指定時間前往報到，被後相關單位抓包，遭後備指揮部函送偵辦；偵查期間，他都坦承犯行，被檢方依違反妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款之意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，徐男明知是後備軍人，有接受教育召集義務，竟無故不接受召集，已妨害國家教育召集順暢及後備軍人管理。

法院考量，徐男無前科，又認罪，具有悔意，堪信無再犯之虞；法院審理後，將他依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限二日，處2個月有期徒刑，緩刑2年，應向公庫支付4萬元。

