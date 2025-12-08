買武器只是喝湯！1.25兆國防預算背後還藏4.5兆維持費黑洞
總統賴清德11月宣布未來8年將投入1兆2500億元經費打造先進防衛作戰體系，但《國防特別條例》12月2日在立法院程序委員會遭藍白以10比9票數封殺，暫緩列案。退役將領警告，龐大的作業維持費評估將達4兆到4.5兆元，且不能編入特別預算，質疑國防預算規畫程序混亂。
根據《中時》的報導，具後勤專業的退將表示，雖然現在還未公布1.25兆的採購項目，每項武器的作業維持費編列時程與經費有個別差異，但以20年全壽期而言，整體預算估將達4兆到4.5兆元。由於作業維持費不能編入特別預算，如此龐大經費該如何規畫，國防部應在審查1.25兆特別預算時向立法院說明。
前陸軍司令李翔宙批評，現在國防預算編列全亂了套，都是先說一個數字，再叫下面編，完全違反程序。他指出，至於龐大的作業維持費，一定是挖東補西，且那時已非賴政府執政了。
退役軍方人士說明，軍火界有句名言，買武器只是喝湯，後勤維修賺的錢才是吃肉，因為生產只能賺一次，賺維修的錢可賺一輩子直到武器報廢。他舉例，以長程預警雷達而言，買武器花300多億元，但5年維持費就要100多億元，從成軍到現在付的維持費可能已夠再買1座雷達了。
該人士表示，外傳1.25兆包括增購愛國者飛彈項目，維修與性能提升的費用都非常貴，而且不管是長程預警雷達或愛國者飛彈，高階維修都掌握在美國手中，台灣根本不能碰，美方開多少價台灣只能照付。美商雷神公司向美軍方認罪，承認浮報並賠償台灣，即是案例。
據了解，1.25兆國防特別預算數字是逐漸增加。最初規畫僅約6、7000億，後來約9000億，而「美台國防工業會議」於10月19日至21日在美國馬里蘭州舉行，與會的民進黨立委王定宇當時透露1.3兆元，與賴總統11月26日公布的1.25兆相當接近，藍委質疑王定宇何以能「料事如神」。
更妙的是，王定宇說執行期程預計7年，國防部長顧立雄也在立院公開證實「確實是分7年」，但賴總統卻宣布8年，可見國防特別預算並非軍方事先做出完整的建軍規畫，而是隨美方給項目而一再加碼。
軍方官員表示，1.25兆國防特別預算還是要看採購項目才能進行作業維持費規畫，無論是台美軍售或是採購中科院裝備，或是商購，有的是有2年零附件與保固，有的是第1年就要開始編列維修。這位軍官擔心，我向美採購且延宕的武器現在陸續交貨，將來又有新購武器交貨，不到數年作業維持費合在一起將達高峰期，國防預算額度根本吃不下。
在立法院程序委員會中，在野黨以人數優勢擋下《國防特別條例》，不排入院會，並要求賴清德到立法院進行國情報告。民進黨團手持看板，批評藍白是吳三桂，阻擋國防、迎敵人；立法院國民黨團總召傅崐萁反批不支持凱子軍購，表示「就在今天要塞進立法院的程序委員會，貿然的要全國人民，在完全不知道情況之下，要一個空白的授權。」
立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，「國民黨跟民眾黨針對所有保護台灣的法案或是預算，都在擋擋擋，一擋再擋，而根據他們自己提出來的賣台法案，就一路的衝衝衝。」立法院民眾黨團總召黃國昌則說道，「我們要求，我們付了錢，東西要可以拿到，要不然我們付錢是在付辛酸的。」
藍白要求賴總統先到立法院進行國情報告，說清楚台灣面臨的威脅，以及預算要買哪些武器裝備，也堅持即問即答。但民進黨團表示，即問即答已違憲。黃國昌喊話賴總統到國會接受立委的諮詢；傅崐萁期盼賴總統到立法院有問有答、一問一答，讓人民了解預算用途。
賴清德12月2日前往宜蘭視導教召訓練，國軍首度公開後備部隊的無人機訓練，Hummer2無人機離地升空，後備旅配賦的監偵型無人機亮相。教召訓練內容引進美方的戰術思維，召員除了要具備無人機的基本操作能力，也要學習阻絕設置，架設艾斯科防爆牆、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網，隨即投入小部隊戰鬥，運用65K2步槍模擬「硬殺」無人機。
賴清德致詞強調，後備部隊是國家整體防衛力量的基石，「如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。」他表示，為了避免中共以訓轉演、以演轉戰，提出1.25兆《國防特別條例》要打造「台灣之盾」，即便是要進行和解，也必須要有強大的力量做後盾，否則最終都會淪為投降。
