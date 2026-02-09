社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北報導

警方抓毒，和嫌犯大鬥法！台北市刑大破獲以一對姊弟為首的販毒集團，他們為了躲避警方追緝，用死轉手方式，多次把毒品埋進偏僻山區，或是公園的土裡，再由下游毒販挖出來，過程中，所有人員都不會有接觸，增加警方查緝難度，這回警方經過12波搜索，陸續逮捕16人。

特勤隊員們全副武裝，到山區的鐵皮工廠，破門攻堅。

看到員警，屋內的人一臉不知所措，但他們可不無辜，通通是販毒集團的成員。

廣告 廣告

警方順藤摸瓜，兵分多路，來到山區跟公園，挖出用越南泡麵盒，以及塑膠袋包裝的毒品，陸續逮捕16名嫌犯。





買毒先"尋寶"！ 販毒集團死轉手山區.公園多次"埋包"藏毒

買毒先"尋寶"! 販毒集團死轉手山區.公園埋包16人遭逮（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「販毒集團為了躲避警方查緝，就像埋藏寶藏一樣，把毒品埋到土裡面，而且他們埋藏的地點，甚至還大膽的選在鬧區的公園裡面。」

案件會曝光，就是因為保大路檢，攔查到攜帶大量毒品的男子，還原販毒集團手法，透過反覆埋毒、挖毒，製造斷點，販毒集團由呂姓姐弟掌控，以一個月4到5萬元為代價，誘惑民眾加入，從越南買毒，透過海運夾藏毒品，先由兩個越南移工取貨，接著再請3個越南移工，幫忙把毒品包，埋進竹苗山區，拍下照片、傳送經緯度，集團再派中盤去挖出來，分裝成中包裝，又拿去埋，再拍下照片、傳送經緯度，隨後由下層經銷商以及藥頭，挖出來分裝小包裝，埋到公園死角或公廁後面，讓買家自己去挖，全程所有人都不會接觸。





買毒先"尋寶"！ 販毒集團死轉手山區.公園多次"埋包"藏毒

買毒先"尋寶"! 販毒集團死轉手山區.公園埋包16人遭逮（圖／民視新聞）





台北市刑大副大隊長郭建成：「查扣了大麻花，大麻膏超過30公斤，古柯鹼200公克，另外還有各式的新興毒品，包含咖啡包藥錠煙彈等500件以上，估計總市值超過新台幣一億餘元。」

販毒集團以死轉手方式，降低被查緝風險，但只要做違法行為，就別想躲過警方法網。

原文出處：買毒先"尋寶"！ 販毒集團死轉手山區.公園多次"埋包"藏毒

更多民視新聞報導

假物流真販毒！通訊軟體暱稱「貨運公司」24H外送不打烊

假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人

7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手

