「買氣保證」光環不再？ 四大科學園區宅預售屋量縮
台北市 / 綜合報導
位在科技園區附近的「園區宅」，過去被視為「房價保證」，但如今光環不再了嗎？根據房仲業者統計，去年，全台各大科學園區的「預售屋交易量」出現斷崖式崩跌，其中，高雄園區年減85.5%、位居全台之冠，竹科也縮減超過8成，而被視為指標區域的、新竹縣寶山鄉和竹北市，去年的預售交易量，分別量縮88.2%、和86.6%。專家分析，在銀行限貸令、與央行信用管制的雙擊下，買氣陷入急凍，尤其竹科、跟高雄科技園區算是熱區，過去推案蓬勃，因此萎縮的幅度會更為明顯。
一棟又一棟高樓豪宅，坐落在公園綠地之間，外觀閃閃發亮屋況極新，有些還是預售屋，這裡不是天龍國，而是新竹縣竹北市，近期房市寒風，就連科學園區的房市紅利，也正式告終了嗎，房仲業者統計，去年全台各大科學園區，預售屋的交易量，出現斷崖式崩跌，其中竹科縮減超過8成，而高雄園區年減85.5%，位居全台之冠。
事先參觀樣品屋，模擬未來的居住環境，再決定是否下手，科學園區坐落的行政區，常常吸引人口與產業移入，間接帶動房市熱絡，但去年出現變化，2025年前11個月，各大科學園區，預售屋的交易量大幅減少，除了竹科和高雄園區，減少83.1%和85.5%，中科與台南園區也超過7成5，年減幅達78.7%與78.2%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨：「因為2025年，整體的市況並不是那麼理想，所以建商端在推案的態度上面，也會相對比較保守，過去兩年來說的話，整體的園區周邊推案，它算是相對比較大宗的，這種情境之下的話，它在推案的量跟價格來說，因為快速萎縮的關係，就會發現到，整體的萎縮狀況，是會比較明顯。」
進一步來看，減幅最大的落在寶山鄉和竹北市，去年的預售交易量，分別量縮88.2%和86.6%，專家分析，相較其他園區科技宅，這兩區下跌最明顯，是因為隨著市場發展飽和，以及台積電設廠的效應之下，預售屋房價直線飆升，已經來到相對高檔，但在銀行限貸令，與央行信用管制的雙擊之下，預售交易量快速下降，而這兩區域下降情形更為明顯。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說：「竹科跟高雄科技園區，因為它們算是話題熱區，所以過去推案，推得相對比較蓬勃的狀態之下，它在萎縮的幅度會比較明顯，所以可以觀察到，在這波的台積宅或是園區宅，話題相對比較趨軟之後，短時間之內要恢復，恐怕會有一定的困難，大概需要去花個1到2年，才會比較有機會，觸底反彈鹹魚翻身的可能性。」
市場迎來房市轉折，科技新貴買屋轉為理性觀望，昔日投資退場，過去被視為房價保證的科學園區，買氣陷入急凍。
